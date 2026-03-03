Rijeka je na zadnjim lokalnim izborima napravila povijesni politički iskorak. Nakon više od tri desetljeća kontinuirane vlasti SDP-a, grad je na čelu dobio osobu iz druge opcije – nezavisnu Ivu Rinčić. Pobjeda u drugom krugu, ostvarena s gotovo 65 posto glasova, nije bila tek promjena imena na čelu grada, nego snažna poruka birača o potrebi drukčijeg upravljanja, nove političke kulture i svježeg pristupa problemima koji godinama opterećuju Rijeku. Profesorica i znanstvenica iz akademskog svijeta, s doktoratom iz bioetike, u politiku je ušla s idejom transparentnosti, odgovornosti i uključivosti. U razgovoru za Večernji list govori o osjećaju pobjede, očekivanjima građana, prvim potezima na čelu grada, ali i o etici, odgovornosti i granicama kompromisa u politici.
Za mene je pitanje Rijeke osobno, voljela bih da moj sin nakon studija ostane ovdje
Stanovanje nije luksuz nego potreba i to pravo moramo konkretno štititi, posebno za obitelji, mlade i sve koji žele ostati i živjeti u Rijeci. Dugoročno, radimo na modelima koji će sustavno rješavati ovo pitanje uz osiguravanje povoljnog stanovanja prenamjenom praznih gradskih i državnih nekretnina, modele najma s mogućnošću otkupa te poticanjem nove pristupačne stanogradnje pod gradskim nadzorom
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.