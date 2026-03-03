Za mene je pitanje Rijeke osobno, voljela bih da moj sin nakon studija ostane ovdje

Rijeka je na zadnjim lokalnim izborima napravila povijesni politički iskorak. Nakon više od tri desetljeća kontinuirane vlasti SDP-a, grad je na čelu dobio osobu iz druge opcije – nezavisnu Ivu Rinčić. Pobjeda u drugom krugu, ostvarena s gotovo 65 posto glasova, nije bila tek promjena imena na čelu grada, nego snažna poruka birača o potrebi drukčijeg upravljanja, nove političke kulture i svježeg pristupa problemima koji godinama opterećuju Rijeku. Profesorica i znanstvenica iz akademskog svijeta, s doktoratom iz bioetike, u politiku je ušla s idejom transparentnosti, odgovornosti i uključivosti. U razgovoru za Večernji list govori o osjećaju pobjede, očekivanjima građana, prvim potezima na čelu grada, ali i o etici, odgovornosti i granicama kompromisa u politici.