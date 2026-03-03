Naši Portali
RUKOMETAŠI OPET U AKCIJI

Sigurdsson objavio prvi popis rukometaša nakon europske bronce, vraća se poznato lice

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.03.2026.
u 19:55

Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švicarske koji će se igrati u Zadru i Osijeku sredinom ovoga mjeseca. Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze.

Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast.

Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar. Tu će 19. ožujka 2026. godine u 17.00 sati odigrati prvi prijateljski susret protiv Švicarske. Za taj susret ima još nešto slobodnih karata i jako je važno da požurite i dođete pozdraviti osvajače bronce i izbornika Dagura Sigurdsson koja je postao pravi Zadranin te domaće snage Luku Lovru Klaricu i kondicijskog trenera Šimu Tomaševića. Poveznica za kupnju karata je:  https://www.ulaznice.hr/web/regular/16012646

Dva dana kasnije, reprezentacija igra drugi prijateljski susret u Osijeku, također u 17.00 sati. Bit će to sjajna prilika da i Slavonija, koja tradicionalno srdačno dočekuje hrvatsku reprezentaciju, napuni osječku Arenu i zahvali im na svemu što su napravili tijekom siječnja na sjeveru Europe.

Evo popisa hrvatske reprezentacije za prijateljske susrete protiv Švicarske:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
TIN LUČIN – RK NEXE
ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija Dagur Sigurdsson

