Sigurdsson objavio prvi popis rukometaša nakon europske bronce, vraća se poznato lice

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švicarske koji će se igrati u Zadru i Osijeku sredinom ovoga mjeseca. Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze.

Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast.

Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar. Tu će 19. ožujka 2026. godine u 17.00 sati odigrati prvi prijateljski susret protiv Švicarske. Za taj susret ima još nešto slobodnih karata i jako je važno da požurite i dođete pozdraviti osvajače bronce i izbornika Dagura Sigurdsson koja je postao pravi Zadranin te domaće snage Luku Lovru Klaricu i kondicijskog trenera Šimu Tomaševića. Poveznica za kupnju karata je: https://www.ulaznice.hr/web/regular/16012646

Dva dana kasnije, reprezentacija igra drugi prijateljski susret u Osijeku, također u 17.00 sati. Bit će to sjajna prilika da i Slavonija, koja tradicionalno srdačno dočekuje hrvatsku reprezentaciju, napuni osječku Arenu i zahvali im na svemu što su napravili tijekom siječnja na sjeveru Europe.

Evo popisa hrvatske reprezentacije za prijateljske susrete protiv Švicarske:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG

DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

TIN LUČIN – RK NEXE

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC

IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL

LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB

PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR

ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG