FOTO Tko je otac Marka Grubnića? Evo čime se bavi, a sina je učio da odijelo ne čini čovjeka

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, kada to čini, pokazuje kako je potpuna suprotnost od ekstravagantnog stila života svoga sina. Dok Marko uživa u brendiranoj odjeći i luksuznim dodacima, njegov otac preferira klasičan i jednostavan stil odijevanja.
Sa suprugom Brankom uzgaja voće i povrće u vlastitom vrtu, živeći skladan život daleko od medijske pozornosti. Iako se njihovi životni stilovi značajno razlikuju, obitelj Grubnić ostaje čvrsto povezana, pokazujući kako različitosti mogu biti temelj skladnog obiteljskog života.