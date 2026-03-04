FOTO Tko je otac Marka Grubnića? Evo čime se bavi, a sina je učio da odijelo ne čini čovjeka

Dok je Marko Grubnić postao jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske modne scene, njegov otac Veljko Grubnić odlučio je živjeti daleko od blještavila reflektora.
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Za razliku od supruge Branke, koja često pozira sa sinom na društvenim mrežama, Veljko preferira miran i povučen život u Pakracu.
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Naime, jedna od rijetkih prilika kada je Veljko stao pred objektive bila je 2009. godine, kada je došao podržati sina na promociji njegove knjige "Otkrit ću ti tajnu".
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Iako se povremeno pojavljuje na Markovim društvenim mrežama, posebno za vrijeme blagdana i obiteljskih proslava, te su fotografije često dodatno uređene kroz različite filtere.
Foto: Instagram
Veljko Grubnić svoj je radni vijek proveo u tvornici opekarskih proizvoda u Garešnici, gdje je marljivo radio sve do zaslužene mirovine.
Foto: Instagram screenshot
Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, kada to čini, pokazuje kako je potpuna suprotnost od ekstravagantnog stila života svoga sina. Dok Marko uživa u brendiranoj odjeći i luksuznim dodacima, njegov otac preferira klasičan i jednostavan stil odijevanja.
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Unatoč različitim životnim stilovima, odnos oca i sina je iznimno blizak. Marko često ističe kako se s roditeljima nikada ne svađa te da sve rješavaju prijateljskim razgovorom.
Foto: Instagram
- Moja mama je moj anđeo, a tata moj uzor, osjećam da bi oni zaista sve učinili za mene - izjavio je svojedobno poznati stilist.
Foto: Instagram
Sa suprugom Brankom, Veljko je Marka odgajao u duhu skromnosti i poštovanja prema drugima.
Foto: Instagram
- Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori - ističe Branka, dok Veljko svojom tihom prisutnošću potvrđuje te vrijednosti.
Foto: Instagram
Obitelj Grubnić svoj dom ima u Pakracu, gdje također posjeduju vikendicu u Pakračkim vinogradima. Veljko posebno uživa u održavanju obiteljskog imanja i ribnjaka, kojem posvećuje većinu svog vremena.
Foto: Instagram
Sa suprugom Brankom uzgaja voće i povrće u vlastitom vrtu, živeći skladan život daleko od medijske pozornosti. Iako se njihovi životni stilovi značajno razlikuju, obitelj Grubnić ostaje čvrsto povezana, pokazujući kako različitosti mogu biti temelj skladnog obiteljskog života.
Foto: Instagram
Dok Marko blista pod svjetlima reflektora, njegov otac Veljko pronalazi sreću u jednostavnosti svakodnevice, što sin s ponosom poštuje i podržava.
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
