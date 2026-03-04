Naši Portali
CUNAMI POSKUPLJENJA OSJETIT ĆE SVI

Prijeti nam dvocifrena 'hormuška inflacija' i rast siromaštva, ovi proizvodi su najpogođeniji

Meat range in the supermarket
Foto: Markus Scholz/DPA
1/4
Autor
Antonio Mandir
04.03.2026.
u 16:11

Svako kućanstvo osjetit će posljedice, upozorava predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća

Europi prijeti cunami poskupljenja nakon početka napada na Iran i zatvaranja energetske žile kucavice Hormuškog tjesnaca. Rat u Iranu povećava cijene nafte, plina i prijevoza, a to će se najviše odraziti na poskupljenju hrane, upozoravaju stručnjaci. "Hormuška inflacija" mogla bi izazvati veliki udar na standard i hrvatskih građana.

Pedantni Nijemci već su izračunali kolika bi ta poskupljenja mogla iznositi Cijena dizela u Njemačkoj popela se na više od dva eura kao rezultat poremećaja uzrokovanih ratom Amerike i Izraela protiv Irana. Litra benzina već je poskupjela oko 12 centi.
Učinci su već vidljivi i u troškovima grijanja. Cijena loživog ulja znatno je viša nego prethodnog tjedna. Prirodni plin također je znatno poskupio: europska cijena plina porasla je za oko 30 posto od početka rata u subotu. 

Na val poskupljenja upozorio je i predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća Seamus Boland. "Već sada dok ovdje pričamo, rastu cijene energenata, plina, brodskih vozarina…Svako kućanstvo osjetit će posljedice", rekao je Boland na konferenciji za medije u Bruxellesu. Boland je upozorio da će uslijediti "siromaštvo i neugoda" zbog ovog rata.

Rastući troškovi energije i prijevoza posebno teško pogađaju prehrambenu industriju. Mnogi proizvodni procesi zahtijevaju velike količine plina ili struje Stručnjaci stoga očekuju da bi se viši troškovi na kraju najviše osjetiti u dućanima. Prema Borisu Heddeu, glavnom direktoru istraživačkog instituta za maloprodaju IFH sa sjedištem u Köln u prvom valu najviše će biti pogođeni kruh i pekarski proizvodi, pića, gotova jela i slastice. Njemački Bild upozorava na moguće povećanje cijena tih proizvoda oko deset posto.

Savez njemačke prehrambene industrije, čiji su članovi Coca-Cola, Danone, Ferrero, Haribo i Nestlé, upozorava na sve veće opterećenje sektora. Predsjednik saveza Christoph Minhoff rekao je za novine Handelsblatt da bi potencijalni "cunami troškova" mogao nastati zbog viših cijena energije i prijevoza.

Hormuški tjesnac rat poskupljenje inflacija

