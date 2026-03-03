VIDEO Božo Vrećo: 'Nisam rodno određen, s tim se velik broj mladih poistovjećuje. To je vizionarska sloboda'

Bosanskohercegovački glazbenik, kralj sevdalinki Božo Vrećo novi je gost naše emisije "Show na kvadrat". Sljedeće subote, 14. ožujka nastupa u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gdje će mnogobrojnu zagrebačku publiku uveseliti svojim melankoličnim glasom i pjesmom koja doslovce čovjeka vodi u "drugu dimenziju". Ovo nam je bio odličan povod za lijep, iskren i dubok razgovor, a Božo nam je govorio o mnogim zanimljivim temama. "Puno puta su me pitali zaljubim li se na koncertu. Čini mi se da se zaljubim svaki put, kada sam na svom koncertu. I uvijek se fokusiram na nekog u publici", ispričao nam je ovaj karizmatički glazbenik kojeg život nije uvijek mazio. Svoju najdublju inspiraciju pronalazi u teškim životnim trenucima, govorio je o odrastanju, djetinjstvu u ratu u Bosni i Hercegovini, koliko mu je izazovno bilo ne pasti pod utjecaj drugih, jer on je doista poseban. Osim glasom, Božo se ističe kao i vrsni modni znalac, a svojim vizualnim identitetom na pozornici, raskošnim haljinama, štiklama i šminkom nikog ne ostavlja ravnodušnim.

CIJELA EMISIJA:

"Mislim da smo upravo tu sa zadatkom da budemo svoji, takvi kakvi jesmo. S određenom dozom ludosti i hrabrosti, ali da ne posustajemo koliko god je teško. Mislim da je ta ustrajnost presudno važna", među ostalim ispričao je Vrećo kojem je ovo čak osmi put da nastupa u Lisinskom. O njemu je čak i New York Times pisao kao osobi koja je sinonim za slobodu, a on potvrdio kako je to njegova najbolja definicija zato što živi kao muškarac i žena, bez rodne određenosti. "Živim kao biće koje ne pripada rodnoj određenosti. Ako bih rekao da je to budućnost i to da se velik broj mladih poistovjećuje s tim, a to je vizionarska sloboda kojoj stremimo, onda ću ja biti jako sretan", kazao je u emisiji "Show na kvadrat". Osim toga, svi su barem jednom čuli za njegovu bolnu, inspirativnu i predivnu priču o povezanosti s njegovom majkom Milom, a koja se borila sa zloćudnom bolešću. No Božo nije gubio nadu, nije klonuo te je molio, a Bog je uslišio molitve. Kako danas izgledaju njegova druženja s majkom i sestrama Zazom i Ljiljom, kako se prisjeća svog oca koji je preminuo kada je Božo imao samo pet godina te koliko mu je važna duhovnost i pobožnost ljudi koji ga okružuju, doznajte u našoj emisiji koja se upravo emitira na YouTube kanalu Večernjeg lista.