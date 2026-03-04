FOTO Plenkovićeva supruga nekad i sad! Evo koliko se Ana Maslać Plenković promijenila tijekom godina

Supruga našeg premijera Andreja Plenkovića, 46-godišnja Ana Maslać Plenković rijetko se pojavljuje u javnosti, no poznato je kako je ona premijerova najveća podrška. Nedavno smo pisali o njezinu pojavljivanju u društvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegova slavne supruge Brigitte.
Foto: Pixsell
Mediji su tada komentirali njezinu odvažnu, ali svedenu modnu kombinaciju. Za večeru kod Emmanuela i Brigitte Macron od glave do pete odabrala je crnu boju, ali u verziji koja nema ništa strogo ni dosadno.
Foto: Christian Liewig / Bestimage/BES
Haljina do gležnja bez rukava, s detaljem kristalića oko vrata i krojem koji izdužuje figuru, bila je baza looka na kojoj se sve dalje gradilo.
Foto: Christian Liewig / Bestimage/BES
Preko nje je nosila ogrtač nalik pelerini, detalj koji cijelom stylingu daje dojam starinskog glamura i savršeno se uklapa u ozračje Elizejske palače. U trenutku dok su Macron i Plenković razgovarali o politici i suradnji dviju država, Ana Maslać Plenković na crvenom tepihu je odradila svoj tihi, ali vrlo efektan diplomatski “nastup”.
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Inače, devet i pol godina starijeg supruga pratila je i prošle godine na službenom putu u Tokiju, gdje se susreo s japanskim premijerom Shigeruom Ishibom i prijestolonasljednikom Akishinom.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Tada je odjenula svilenu haljinu s potpisom dizajnerice Alessandre Rich, čija cijena na službenoj stranici brenda iznosi 1950 eura.
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Kreacija vintage šarma, bijela haljina s uzorkom crnih ruža, isticala se krojem koji podsjeća na komplet. Gornji dio nalikuje strukiranom sakou s V-izrezom i kristalnim gumbima, dok se donji dio nastavlja u lepršavu midi suknju. Naglašena ramena i profinjena silueta dodatno su istaknuli njezinu eleganciju.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Ovaj par vjenčao se u listopadu 2014. godine, a njihova ljubavna priča započela je 2007. godine u Saboru, gdje je Ana radila kao šefica Službe za pravne i ljudske poslove, dok je Plenković bio zastupnik HDZ-a.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Ana Maslać Plenković, po struci pravnica, od početka je njegovala odvojenost svog privatnog i poslovnog života, što je posebno došlo do izražaja tijekom prijevremenih parlamentarnih izbora 2016. godine, kada se nije pojavljivala u kampanji HDZ-a.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Ana, rodom iz Dubrovnika i hercegovačkih korijena, upoznala je svog budućeg supruga na radnom mjestu. Prijatelji je opisuju kao praktičnu vjernicu, vezanu uz Crkvu i tradicionalne vrijednosti.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Njezina samozatajnost i profesionalizam donijeli su joj ugled u političkim krugovima, gdje je slovila kao kvalitetan kadar.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Par se vjenčao u Aninu rodnom gradu Dubrovniku u listopadu 2014. godine, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo kumovi. Samo dva mjeseca kasnije, 19. prosinca, na Anin 35. rođendan, rodio se njihov sin Mario, koji je dobio ime po Plenkovićevu pokojnom ocu, profesoru komunikologije.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
U veljači 2017. godine obitelj se proširila dolaskom kćeri Mile, što je premijera učinilo prvim hrvatskim premijerom koji je tijekom mandata postao otac.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Za vrijeme Plenkovićeva rada u Europskom parlamentu obitelj je živjela na dvije adrese. Premijer je od ponedjeljka do četvrtka boravio u Bruxellesu, a vikendima se vraćao u Zagreb. Godine 2022., točnije u ožujku Ana i Andrej dobili su sinčića Ivana, tako su postali peteročlana obitelj.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Plenković je također, u nekoliko navrata viđen u šetnji s djecom, a na glasu je kao vrlo posvećen otac.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Iako se Ana rijetko pojavljuje u javnosti, kad god se ukaže prilika, plijeni pažnju svojim odjevnim stilom i odmjerenim nastupima.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Njezin istančani ukus prepoznat je i tijekom službenog posjeta kineskog premijera Li Keqianga, kada je Ana odabrala kreaciju hrvatskih dizajnera iz modne kuće Nebo.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ana Maslać Plenković ostaje primjer nenametljive, ali elegantne prisutnosti u javnom prostoru, istodobno vjerno čuvajući svoju privatnost i obiteljsku intimu.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
