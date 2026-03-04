FOTO Plenkovićeva supruga nekad i sad! Evo koliko se Ana Maslać Plenković promijenila tijekom godina
Supruga našeg premijera Andreja Plenkovića, 46-godišnja Ana Maslać Plenković rijetko se pojavljuje u javnosti, no poznato je kako je ona premijerova najveća podrška. Nedavno smo pisali o njezinu pojavljivanju u društvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegova slavne supruge Brigitte.
Mediji su tada komentirali njezinu odvažnu, ali svedenu modnu kombinaciju. Za večeru kod Emmanuela i Brigitte Macron od glave do pete odabrala je crnu boju, ali u verziji koja nema ništa strogo ni dosadno.
Preko nje je nosila ogrtač nalik pelerini, detalj koji cijelom stylingu daje dojam starinskog glamura i savršeno se uklapa u ozračje Elizejske palače. U trenutku dok su Macron i Plenković razgovarali o politici i suradnji dviju država, Ana Maslać Plenković na crvenom tepihu je odradila svoj tihi, ali vrlo efektan diplomatski “nastup”.
Kreacija vintage šarma, bijela haljina s uzorkom crnih ruža, isticala se krojem koji podsjeća na komplet. Gornji dio nalikuje strukiranom sakou s V-izrezom i kristalnim gumbima, dok se donji dio nastavlja u lepršavu midi suknju. Naglašena ramena i profinjena silueta dodatno su istaknuli njezinu eleganciju.
Ovaj par vjenčao se u listopadu 2014. godine, a njihova ljubavna priča započela je 2007. godine u Saboru, gdje je Ana radila kao šefica Službe za pravne i ljudske poslove, dok je Plenković bio zastupnik HDZ-a.
Ana Maslać Plenković, po struci pravnica, od početka je njegovala odvojenost svog privatnog i poslovnog života, što je posebno došlo do izražaja tijekom prijevremenih parlamentarnih izbora 2016. godine, kada se nije pojavljivala u kampanji HDZ-a.
Par se vjenčao u Aninu rodnom gradu Dubrovniku u listopadu 2014. godine, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo kumovi. Samo dva mjeseca kasnije, 19. prosinca, na Anin 35. rođendan, rodio se njihov sin Mario, koji je dobio ime po Plenkovićevu pokojnom ocu, profesoru komunikologije.
Za vrijeme Plenkovićeva rada u Europskom parlamentu obitelj je živjela na dvije adrese. Premijer je od ponedjeljka do četvrtka boravio u Bruxellesu, a vikendima se vraćao u Zagreb. Godine 2022., točnije u ožujku Ana i Andrej dobili su sinčića Ivana, tako su postali peteročlana obitelj.