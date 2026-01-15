Naši Portali
OTVARANJE EURA

Kreće rukometno ludilo: Pred našim rukometašima je težak, ali ne i nemoguć zadatak

Pore?: Prijateljska utakmica izme?u Hrvatske i Sjeverne Makedonije
Sasa Miljevic
Autor
Damir Mrvec
15.01.2026.
u 08:00

Danas u Danskoj i Norveškoj počinje rukometno Europsko prvenstvo, Hrvatska prvu utakmicu igra tek 17. siječnja protiv Gruzije

Danas u danskom Herningu i norveškom Baerumu počinje rukometno Europsko prvenstvo. Danas će se odigrati utakmice prvog kola u skupinama A (Španjolska – Srbija, Njemačka – Austrija) i C (Francuska – Češka i Norveška – Ukrajina). Osim u Herningu i Baerumu, igrat će se u još dva švedska grada – Kristianstadu i Malmöu. Upravo će Malmö Arena biti iznimno važna za hrvatske navijače, jer će ondje naša reprezentacija igrati sve svoje utakmice prvog kruga, a potencijalno i one u drugoj fazi natjecanja. Ovo je tek drugi put u povijesti da tri države dijele domaćinstvo. Branitelj naslova je Francuska, no Skandinavci će na domaćem terenu tražiti svoju priliku za povratak na tron.

Glavni dio EP-a igrat će se u Danskoj, točnije u Herningu i njegovoj velebnoj Jyske Bank Boxen areni, koja će biti domaćin ne samo dvjema skupinama preliminarne faze već i jednom dijelu drugog kruga te, što je najvažnije, završnom vikendu borbe za medalje.

Hrvatska rukometna reprezentacija svoj će put prema europskom vrhu tražiti iz skupine E u Malmöu, a ždrijeb joj nije bio nimalo naklonjen. Protivnici kauboja bit će domaćin i jedan od glavnih favorita turnira Švedska, uvijek neugodna Nizozemska te ambiciozna Gruzija, koja sve više napreduje na rukometnoj karti Europe. Prvenstvo otvaramo 17. siječnja utakmicom protiv Gruzije, u kojoj će pobjeda biti imperativ za dobar početak. Dva dana poslije, 19. siječnja, slijedi ključni dvoboj protiv Nizozemske, koji bi mogao odlučivati o prolasku u drugi krug. Šećer na kraju prvog dijela natjecanja bit će veliki derbi protiv Švedske 21. siječnja, utakmica koja će se igrati pred punom Malmö Arenom i koja će zasigurno biti pravi rukometni spektakl. U slučaju prolaska, Hrvatska ostaje u Malmöu, gdje će se križati sa skupinom F iz Kristianstada.

Moderni format Europskog prvenstva s 24 reprezentacije ne ostavlja prostora za kalkulacije. Preliminarna faza, iako se čini kao zagrijavanje, zapravo je ključna. Samo dvije najbolje momčadi iz svake od šest skupina prolaze u glavni krug, formirajući dvije nove skupine s po šest ekipa. Prijenos bodova iz međusobnih susreta znači da poraz u prvoj fazi, čak i ako se prođe dalje, može znatno umanjiti šanse za polufinale. Hrvatska stoga od prve minute protiv Gruzije mora igrati uz maksimalan angažman. Pred našim rukometašima je težak, ali ne i nemoguć zadatak. Vrijeme je da se prekine dugogodišnji post i da se kolekciji olimpijskih i svjetskih zlata napokon pridruži i onaj najslađi, najteže osvojeni trofej, pehar europskog prvaka. Hrvatska je do sada nastupala na svim europskim prvenstvima od 1994. do danas, a osvojili smo tri srebra i tri bronce. Više medalja imaju Španjolci (9), Danci (8) i Šveđani (7). Najviše zlatnih medalja ima Švedska – pet, a nakon ovog EP-a može ih dostići samo Francuska koja ima četiri zlata. 

