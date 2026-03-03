Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti

Nakon likvidacije ajatolaha Alija Khameneija Iran je ušao u najosjetljivije razdoblje od 1989., kad je nakon smrti Homeinija provedena prva tranzicija vlasti. Smrt vođe koji je desetljećima koncentrirao vjersku i političku moć aktivirala je ustavne mehanizme: privremeno ovlasti preuzima posebno vijeće dok Skupština stručnjaka ne izabere nasljednika.



Tranzicija ima velike unutarnje i međunarodne implikacije zbog važnosti Irana u regionalnoj politici, kontrole ključnih energetskih resursa i utjecaja na globalnu sigurnost, dok se unutar establišmenta intenzivno sukobljavaju konzervativni i umjereni kler, vojni lideri i administrativni dužnosnici.