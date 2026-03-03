Naši Portali
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
POLITIČKO-VJERSKI SUSTAV MULA

Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti

03.03.2026.
u 20:44

Politički sustav Irana složen je spoj republikanizma i teokracije u kojemu dominiraju vjerske vođe (mule), a najveću moć ima vrhovni vođa koji je likvidiran prvog dana američko-izraelskih napada na Teheran

Nakon likvidacije ajatolaha Alija Khameneija Iran je ušao u najosjetljivije razdoblje od 1989., kad je nakon smrti Homeinija provedena prva tranzicija vlasti. Smrt vođe koji je desetljećima koncentrirao vjersku i političku moć aktivirala je ustavne mehanizme: privremeno ovlasti preuzima posebno vijeće dok Skupština stručnjaka ne izabere nasljednika.

Tranzicija ima velike unutarnje i međunarodne implikacije zbog važnosti Irana u regionalnoj politici, kontrole ključnih energetskih resursa i utjecaja na globalnu sigurnost, dok se unutar establišmenta intenzivno sukobljavaju konzervativni i umjereni kler, vojni lideri i administrativni dužnosnici.

politički sustav Izrael SAD rat Iran

KI
Kontra indoktriniran
21:54 03.03.2026.

„Zaustavit ćemo svu trgovinu sa Španjolskom. Ne želimo imati apsolutno ništa s njima“, rekao je američki predsjednik. Najšokantniji dio prezentacije odnosio se na američku vojnu prisutnost i korištenje vojnih baza na španjolskom teritoriju. Nakon što je Madrid očito zabranio korištenje svoje infrastrukture, Trump je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu. „Španjolska nam je rekla da ne možemo koristiti njihove baze. To je u redu, ni nama ne trebaju. Međutim, ako želimo, možemo jednostavno sletjeti tamo i koristiti ih. Nitko nam neće reći da ih ne možemo koristiti“, naglasio je Trump, implicirajući spremnost na kršenje španjolskog suvereniteta.

AL
alojzvodic
21:56 03.03.2026.

Trumpu se žuri, stoga se sada otvoreno služi lažima. Analitičari primjećuju da kampanja protiv Irana, pokrenuta samo nekoliko dana prije početka pred izbora za opće izbore u SAD-u u studenom, ima najnižu početnu podršku u modernoj američkoj povijesti. Ankete su pokazale rastuće nezadovoljstvo javnosti kampanjom. Izvanredna anketa YouGova provedena prvog dana napada pokazala je da 34% Amerikanaca podržava akciju, dok je 44% bilo protiv, što označava povijesno najnižu početnu podršku velikoj američkoj vojnoj kampanji - u usporedbi s ratom u Afganistanu (92% početnog odobrenja) i ratom u Iraku (71%). Anketa Reutersa/Ipsosa objavljena sljedeći dan pokazala je još nižu podršku, sa samo 27% odobravanja američkih napada na Iran, a 43% protivljenja. Štoviše, 56% - uključujući jednog od četiri republikanca - reklo je da je Trump "previše spreman upotrijebiti vojnu silu" pod izlikom promicanja američkih interesa. Mnogi su rekli da njihova podrška ovisi o potencijalnim smrtima američkih vojnika u sukobu, od kojih je prvu izvijestilo američko Središnje zapovjedništvo u nedjelju navečer. CENTCOM je isprva rekao da su tri pripadnika vojske ubijena, a nekoliko ih je ranjeno od početka operacije, kasnije je ažurirao broj poginulih na šest. Anketa CNN-a koju je provela agencija SSRS, a objavljena je u ponedjeljak, pokazala je da se gotovo šest od deset Amerikanaca (59%) protivi vojnoj akciji protiv Irana. Oko 60% vjeruje da Trump nema jasan plan.

EU
eurofil55
21:52 03.03.2026.

Iako su početne informacije sugerirale da je zračni napad na zgradu Vijeća stručnjaka u gradu Qomu izveden neposredno u vrijeme glasovanja za novog iranskog vrhovnog vođu, najnovija izvješća govore drugačije. Zgrada je pogođena, ali su njezini članovi izbjegli udar. Kako je izvijestila iranska novinska agencija Fars, u vrijeme napada zgrada Vijeća u Qomu nije zasjedala. Zbog izuzetno visokih sigurnosnih rizika i svijesti o mogućim napadima, cijelo glasovanje za nasljednika ajatolaha Alija Hamneija prebačeno je u strogu tajnost. Izvori bliski Vijeću stručnjaka ističu da je glasovanje trenutno u završnoj fazi. „Unatoč kaosu i zračnim napadima koji su pogodili Qom i dijelove Teherana, izborni proces nije prekinut. Naprotiv, očekuje se da bi ime novog vrhovnog vođe Irana moglo biti objavljeno vrlo brzo“, rekli su za Fars.

