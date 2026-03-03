Naši Portali
BIT ĆE TO ZAHTJEVNE UTAKMICE

Hrvatske rukometašice neće imati lagan zadatak. Čeka ih francuski stroj...

Koprivnica: Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u rukometu, žene, Hrvatska - Španjolska
Damir Spehar/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
03.03.2026.
u 23:55

Prvi susret protiv Francuske hrvatske rukometašice igraju u četvrtak, 5. ožujka, u 17 sati u Bjelovaru. Potpuno obnovljena Dvorana europskih prvaka dočekat će hrvatsku reprezentaciju pred rasprodanim tribinama

Rukometašice Hrvatske okupile su se jučer u Zagrebu, odakle su krenule put Bjelovara, gdje će u četvrtak, 5. ožujka, igrati utakmicu trećeg kola kvalifikacijske skupine za odlazak na Europsko prvenstvo. Nakon dviju uvodnih pobjeda nad Finskom i Kosovom, izabranice Ivice Obrvana očekuje izuzetno jak suparnik – Francuska. Što reći o reprezentaciji u kojoj 16 igračica nastupa u Ligi prvakinja? U najelitnijem europskom klupskom natjecanju imaju dva kluba, Metz i Brest, i oba su izborila nokaut fazu. Mi smo jako oslabljeni u odnosu na Svjetsko prvenstvo – rekao je Ivica Obrvan, izbornik Hrvatske.

Uz kapetanicu Katarinu Ježić, Miju Brkić i Josipu Mamić, kojih nema posljednjih nekoliko mjeseci, odnedavno mu na raspolaganju nisu ni Kristina Prkačin, Tena Petika, Ana Malec, Ema Balaško i Lea Zetović, koje su bile na Svjetskom prvenstvu. Uz sve to, u posljednji trenutak reprezentaciji su morale otkazati Katarina Pavlović i Kala Kosovac, koje su se ozlijedile u posljednjim nastupima za svoje klubove. Zbog svega navedenog izbornik je bio prisiljen naknadno pozvati Lanu Jurinu, članicu varaždinske Koke, te Lanu Strugar, koja igra za Sinj i prvi je put na seniorskom popisu. Tako će na ovom okupljanju Hrvatska imati tri debitantice, jer su ranije pozvane i Ema Novosel te Tara Đelekovčan. – Razgovarao sam s Ježić, koja je počela igrati u klubu, ali još nije spremna za ovako velike utakmice. Bit će sigurno na raspolaganju kada budemo igrali uzvrate protiv Finske i Kosova. Sigurno je da smo trenutačno najtanji na poziciji kružne napadačice – naglasio je Obrvan.

Prvi susret protiv Francuske hrvatske rukometašice igraju u četvrtak, 5. ožujka, u 17 sati u Bjelovaru. Potpuno obnovljena Dvorana europskih prvaka dočekat će hrvatsku reprezentaciju pred rasprodanim tribinama. Uzvratni susret na rasporedu je u nedjelju, 8. ožujka 2026. u 16 sati i 30 minuta u Metzu. O Francuskoj ne treba previše trošiti riječi. Riječ je o jednoj od najboljih svjetskih reprezentacija posljednjih dvadesetak godina, s ukupno 16 medalja s velikih natjecanja.
