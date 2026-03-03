Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI ZAOKRET

Macron zbog Putina i Trumpa proširio nuklearni štit na osam država

Autor
Denis Romac
03.03.2026.
u 22:50

Europeizacija francuske nuklearne doktrine rezultat je trenutačnih geopolitičkih okolnosti, i to ne samo ruske agresije na Ukrajinu, nego i povratka Donalda Trumpa

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je velike promjene u francuskoj nuklearnoj doktrini, koje su značajnije i dalekosežnije nego što se očekivalo. Najvažnija promjena svakako je širenje francuskog nuklearnog kišobrana na druge europske zemlje. Zasad je osam država – Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska, Nizozemska, Belgija, Danska, Švedska i Grčka – pristalo sudjelovati u novoj strategiji. Macron je u povijesnom govoru održanom – nimalo slučajno – u francuskoj nuklearnoj bazi Île Longue u Bretanji, u kojoj su usidrene četiri francuske nuklearne podmornice, uputio poziv i ostalim europskim partnerima da se pridruže. Francuski predsjednik najavio je mogućnost privremenog raspoređivanja francuskih strateških snaga duboko unutar europskog kontinenta, uključujući i zajedničke vježbe sa saveznicima, što znači da će francuski bombarderi naoružani nuklearnim oružjem moći slijetati u zemlje koje sudjeluju u novoj strategiji nuklearnog odvraćanja.

Ključne riječi
Donald Trump Emmanuel Macron nuklearno oružje Velika Britanija Francuska

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
23:26 03.03.2026.

Nas od niskih cijena i atomika štiti oblik Hrvatske. Eto napokon koristi!

CR
Croissant
23:09 03.03.2026.

A HR ništa? Ili za to treba suglasnost predsjednika ?

TR
trpimir2022
23:22 03.03.2026.

Baš bih volio imati kuću do nukllearnog silosa, tako da odapnem odmah u prvom krugu i ne mučim se više.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić
Premium sadržaj
INTERVJU: IVA RINČIĆ

Za mene je pitanje Rijeke osobno, voljela bih da moj sin nakon studija ostane ovdje

Stanovanje nije luksuz nego potreba i to pravo moramo konkretno štititi, posebno za obitelji, mlade i sve koji žele ostati i živjeti u Rijeci. Dugoročno, radimo na modelima koji će sustavno rješavati ovo pitanje uz osiguravanje povoljnog stanovanja prenamjenom praznih gradskih i državnih nekretnina, modele najma s mogućnošću otkupa te poticanjem nove pristupačne stanogradnje pod gradskim nadzorom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!