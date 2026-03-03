Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je velike promjene u francuskoj nuklearnoj doktrini, koje su značajnije i dalekosežnije nego što se očekivalo. Najvažnija promjena svakako je širenje francuskog nuklearnog kišobrana na druge europske zemlje. Zasad je osam država – Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska, Nizozemska, Belgija, Danska, Švedska i Grčka – pristalo sudjelovati u novoj strategiji. Macron je u povijesnom govoru održanom – nimalo slučajno – u francuskoj nuklearnoj bazi Île Longue u Bretanji, u kojoj su usidrene četiri francuske nuklearne podmornice, uputio poziv i ostalim europskim partnerima da se pridruže. Francuski predsjednik najavio je mogućnost privremenog raspoređivanja francuskih strateških snaga duboko unutar europskog kontinenta, uključujući i zajedničke vježbe sa saveznicima, što znači da će francuski bombarderi naoružani nuklearnim oružjem moći slijetati u zemlje koje sudjeluju u novoj strategiji nuklearnog odvraćanja.
Macron zbog Putina i Trumpa proširio nuklearni štit na osam država
Europeizacija francuske nuklearne doktrine rezultat je trenutačnih geopolitičkih okolnosti, i to ne samo ruske agresije na Ukrajinu, nego i povratka Donalda Trumpa
