Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANALIZA

'Gledajte širu sliku, Trump slijedi jasne geoekonomske ciljeve'

Autor
Ljubica Gatarić
03.03.2026.
u 14:40

Austrijski analitičari o napadima na Iran: Energetski šok neće dugo trajati

Iako se pristup Donalda Trumpa često doživljava kao impulzivan i taktički, on slijedi vrlo jasne strateške i geoekonomske ciljeve. Ono što gledamo nije niz izoliranih incidenata, već dosljedna projekcija moći usmjerena na obuzdavanje kineskih interesa – od trgovinskog rata i Panamskog kanala, preko Grenlanda i Venezuele, pa sve do današnjeg Irana, navode austrijski analitičari Fabian Laminger i Gunter Deuber iz Raiffeisen Bank Internationala. Za investitore poruka je jasna: ne gubite se u pojedinačnim naslovima, već sagledajte širu sliku. Bez obzira na ishod sukoba, Kina se već sada čini kao najveći gubitnik. Nakon udara na Venezuelu SAD s Iranom drugi put izravno pogađa kinesku energetsku sigurnost i ruši njezin bliskoistočni mostobran, čime slabi temelje strategije "Pojas i put" (Belt and Road).

Ključne riječi
Hormuški tjesnac napad na Iran LNG cijena nafte Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kockasti
Kockasti
15:08 03.03.2026.

Onda moraju odsjeci Kinu od Rusije. To ce malo teze ici

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!