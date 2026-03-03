'Gledajte širu sliku, Trump slijedi jasne geoekonomske ciljeve'

Iako se pristup Donalda Trumpa često doživljava kao impulzivan i taktički, on slijedi vrlo jasne strateške i geoekonomske ciljeve. Ono što gledamo nije niz izoliranih incidenata, već dosljedna projekcija moći usmjerena na obuzdavanje kineskih interesa – od trgovinskog rata i Panamskog kanala, preko Grenlanda i Venezuele, pa sve do današnjeg Irana, navode austrijski analitičari Fabian Laminger i Gunter Deuber iz Raiffeisen Bank Internationala. Za investitore poruka je jasna: ne gubite se u pojedinačnim naslovima, već sagledajte širu sliku. Bez obzira na ishod sukoba, Kina se već sada čini kao najveći gubitnik. Nakon udara na Venezuelu SAD s Iranom drugi put izravno pogađa kinesku energetsku sigurnost i ruši njezin bliskoistočni mostobran, čime slabi temelje strategije "Pojas i put" (Belt and Road).