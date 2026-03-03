Nexe pobijedio u Danskoj, evo što mu treba za prolaz u četvrtfinale Europske lige

Pobjedom u gostima kod danske Fredericije (33:26), rukometaši Nexea ostali su u igri za plasman u četvrtfinale Europske lige. Njemački Hannover je pobjedom nad Kadettenom (trener Horvat, Car dvije obrane, P. Martinović 2) rezultatom 31:27 osvojio prvo mjesto u skupini i izravno se plasirao u četvrtfinale. Momčadi koje osvoje drugo i treće mjesto u skupini razigravat će za plasman u četvrtfinale. Našičani su u dobroj poziciji jer odlučuju sami o sebi. Najmanje bod protiv Hannovera na domaćem parketu bit će dovoljan da se izbjegne četvrto mjesto. Računaju i na činjenicu da će Hannover sigurno odmarati svoje najbolje igrače jer je već osigurao prvo mjesto.

Našičani porazom od Hannovera mogu ispasti, ali i proći dalje. U slučaju poraza ne smije se dogoditi da Kadetten i Fredericia odigraju neodlučeno. U tom bi slučaju Švicarci i Danci imali po pet bodova, a Nexe bi ostao zadnji u skupini s četiri. Našičani prolaze čak i uz poraz samo ako susret u Švicarskoj ne završi neodlučeno. Naime, Nexe je bolji u međusobnom omjeru i od Fredericije i od Kadettena (uz bolju ukupnu gol-razliku).

Malo je tko očekivao da će Našičani nakon domaćeg poraza od istog suparnika slaviti u gostima, pogotovo jer trener Jaman nije mogao računati na ozlijeđene Lučina i Štrleka, a tijekom same utakmice ozlijedio se i Krupić. To su tri vrlo važna igrača za Nexe. Ključni trenuci utakmice dogodili su se između 23. i 28. minute, kada su rukometaši Nexea napravili seriju 5:0 i poveli s plus šest (20:14). U drugom poluvremenu gosti su tu razliku održavali do kraja i ni u jednom trenutku domaćin nije ozbiljnije ugrozio visoko vodstvo hrvatskog doprvaka. Najefikasniji u redovima Nexea bili su Barbić s osam te Cenić s pet pogodaka, dok je Poljak Jastrzebski imao deset obrana.