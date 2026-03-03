Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAŠIČANI SI SAMI KROJE SUDBINU

Nexe pobijedio u Danskoj, evo što mu treba za prolaz u četvrtfinale Europske lige

Susret Nexea i Fredericie u 4. kolu drugog kruga EHF Europske lige
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
03.03.2026.
u 23:32

Našičani su u dobroj poziciji jer odlučuju sami o sebi. Najmanje bod protiv Hannovera na domaćem parketu bit će dovoljan da se izbjegne četvrto mjesto

Pobjedom u gostima kod danske Fredericije (33:26), rukometaši Nexea ostali su u igri za plasman u četvrtfinale Europske lige. Njemački Hannover je pobjedom nad Kadettenom (trener Horvat, Car dvije obrane, P. Martinović 2) rezultatom 31:27 osvojio prvo mjesto u skupini i izravno se plasirao u četvrtfinale. Momčadi koje osvoje drugo i treće mjesto u skupini razigravat će za plasman u četvrtfinale. Našičani su u dobroj poziciji jer odlučuju sami o sebi. Najmanje bod protiv Hannovera na domaćem parketu bit će dovoljan da se izbjegne četvrto mjesto. Računaju i na činjenicu da će Hannover sigurno odmarati svoje najbolje igrače jer je već osigurao prvo mjesto.

Našičani porazom od Hannovera mogu ispasti, ali i proći dalje. U slučaju poraza ne smije se dogoditi da Kadetten i Fredericia odigraju neodlučeno. U tom bi slučaju Švicarci i Danci imali po pet bodova, a Nexe bi ostao zadnji u skupini s četiri. Našičani prolaze čak i uz poraz samo ako susret u Švicarskoj ne završi neodlučeno. Naime, Nexe je bolji u međusobnom omjeru i od Fredericije i od Kadettena (uz bolju ukupnu gol-razliku).

Malo je tko očekivao da će Našičani nakon domaćeg poraza od istog suparnika slaviti u gostima, pogotovo jer trener Jaman nije mogao računati na ozlijeđene Lučina i Štrleka, a tijekom same utakmice ozlijedio se i Krupić. To su tri vrlo važna igrača za Nexe. Ključni trenuci utakmice dogodili su se između 23. i 28. minute, kada su rukometaši Nexea napravili seriju 5:0 i poveli s plus šest (20:14). U drugom poluvremenu gosti su tu razliku održavali do kraja i ni u jednom trenutku domaćin nije ozbiljnije ugrozio visoko vodstvo hrvatskog doprvaka. Najefikasniji u redovima Nexea bili su Barbić s osam te Cenić s pet pogodaka, dok je Poljak Jastrzebski imao deset obrana.
Ključne riječi
Europska liga rukomet Nexe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!