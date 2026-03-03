Trump zadao i diplomatski udarac Iranu, ove riječi odzvonit će svijetom

Iran je bio među prvim zemljama koje su izborile plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se ovoga ljeta održati u SAD, Kanadi i Meksiku. Međutim, nakon američkih i izraelskih napada na tu zemlju, upitno je hoće li ta zemlja sudjelovati na World Cupu. Pitanje je i hoće li američka vlada dopustiti iranskim dužnosnicima ulazak u zemlju.

"Stvarno me nije briga hoće li Iran sudjelovati. Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni rade na ispušne plinove," kazao je Trump u razgovoru za Politico.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) ovoga tjedna u Atlanti organizira trodnevni događaj koji uključuje niz sastanaka i radionica za nacionalne saveze koji će se natjecati na turniru. Pojedinačne sesije pokrivale su pitanja vezana uz objekte, organizaciju utakmica i komercijalna pitanja... Na standardnom "workshopu" uoči velikog natjecanja su i predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza.

"Želimo da ovo bude sigurno i zaštićeno Svjetsko prvenstvo. Oko 130 milijuna ljudi gledalo je posljednji Super Bowl. Posljednje finale Svjetskog prvenstva gledalo je 1.6 milijardi ljudi," rekao je šef radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo Andrew Giulian na nedavnom sigurnosnom summitu uoči Svjetskog prvenstva održanom u Colorado Springsu.

Kako navodi Politico, Iranci jedini nisu stigli u Atlantu.

"Ono što je sigurno jest da nakon ovog napada ne možemo očekivati ​​da s nadom iščekujemo Svjetsko prvenstvo," rekao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj prije nekoliko dana.

Čak i prije početka vojnog sukoba, bilo je pitanje hoće li iranskim navijačima i uglednicima biti dopušteno prisustvovati turniru. U prosincu State Department nije odobrio sve zahtjeve za vize iranskim predstavnicima koji su planirali prisustvovati ždrijebu za Svjetsko prvenstvo u Washingtonu. Iran je potom zaprijetio bojkotom ceremonije, što je potaknulo FIFA-u da se umiješa i posreduje u sporu, prema izvorima upoznatima s događajem.