Dubai stiže u - Sarajevo. Stvar o kojoj se već neko vrijeme šuška postala istinita

Ono o čemu se posljednjih tjedana intenzivno šuškalo, sada je dobilo i službenu potvrdu. Zbog rastućih napetosti i razvoja ratnih zbivanja na Bliskom istoku, vodstvo Eurolige donijelo je tešku, ali očekivanu odluku, naloživši klubovima iz te regije da do kraja sezone svoje domaće utakmice moraju igrati na neutralnom terenu. I dok se takav rasplet očekivao za izraelske predstavnike Maccabi i Hapoel, mnoge je iznenadila činjenica da se odluka odnosi i na novog člana elite, košarkaški klub Dubai. Kao svoju novu domaću bazu, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odabrao je Sarajevo, grad s kojim već ima izgrađene čvrste sportske veze.

Izbor Sarajeva kao zamjenskog domaćina nije slučajan. Naime, KK Dubai i sarajevski velikan KK Bosna još su u lipnju 2025. godine potpisali ugovor o strateškom partnerstvu koji, između ostalog, uključuje suradnju u razvoju mladih igrača i korištenje zajedničkih resursa. Glavni grad Bosne i Hercegovine od početka je u klupskoj dokumentaciji bio naveden kao sekundarna dvorana, što je logistički uvelike olakšalo ovu iznenadnu selidbu. Time je partnerstvo dvaju klubova dobilo potpuno novu dimenziju, a Sarajevo priliku da se ponovno upiše na kartu najvažnijih košarkaških destinacija u Europi.

Domaće utakmice igrat će se primarno u Olimpijskoj dvorani "Juan Antonio Samaranch", popularnoj Zetri, koja može primiti oko dvanaest tisuća gledatelja. Kao alternativna opcija navodi se i legendarna dvorana "Mirza Delibašić" u sklopu Skenderije, kapaciteta oko pet i pol tisuća mjesta. Momčad Dubaija već je imala priliku osjetiti atmosferu sarajevskih dvorana, prvo na Memorijalnom turniru "Mirza Delibašić" u rujnu 2024., a zatim i u studenom 2025. kada su, također zbog sigurnosnih razloga, u Zetri ugostili izraelski Hapoel u sklopu euroligaškog susreta. Utakmica je, kao što se vidi po fotografij ispod naslova teksta, bila odigrana uz prisustvo velikog broja pripadnika snaga reda, kako ne bi došlo do nekakvih nereda.

Tim koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac prepun je poznatih imena. Kapetansku vrpcu nosi slovenski reprezentativac Klemen Prepelič, a okosnicu čine iskusni igrači poput Latvijca Davisa Bertansa i Nemanje Dangubića. Posebnu pažnju privlači i sjajni Amerikanac McKinley Wright IV, koji je upravo proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) Eurolige za veljaču 2026. godine. Ipak, za domaću publiku najvažnije ime svakako je ono Kenana Kamenjaša, centra bosanskohercegovačke reprezentacije, koji će sada imati jedinstvenu priliku igrati najjače europsko natjecanje pred svojim navijačima.

Ovom odlukom Sarajevo se na velika vrata vraća u epicentar europske košarke. Ljubitelji igre pod obručima u glavnom gradu BiH imat će priliku uživo gledati neke od najvećih europskih klubova današnjice. U Zetru će tako u sklopu domaćih utakmica Dubaija stizati košarkaški divovi poput Real Madrida, Barcelone, Partizana i Crvene zvezde. Bit će to podsjetnik na slavne dane kada je sarajevska Bosna pokorila Europu i prilika za novu generaciju da doživi čari vrhunske košarke u svom gradu.