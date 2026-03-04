Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Opisali dramatične trenutke

Izrael u plamenu: Specijalni avion Air Srbije spasio 67 duša – evo što su preživjeli putnici ispričali

Smoke billows from Jebel Ali port after an Iranian attack, following United States and Israel strikes on Iran, in Dubai
Foto: Raghed Waked/REUTERS
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
04.03.2026.
u 12:02

Na letu se našlo ukupno 67 osoba. Evakuacija je provedena u više etapa: najprije kopnenim prijevozom do egipatske granice, a potom transferom do zračne luke u Sharm el-Sheiku

Državljani Srbije, ali i susjednih zemalja – Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore te Hrvatske – koji su evakuirani iz Izraela, sigurno su noćas sletjeli u Beograd. Specijalni let Air Serbie iz egipatskog Sharm el-Sheika sletio je na beogradski aerodrom oko dva sata iza ponoći, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva vanjskih poslova.

Na letu se našlo ukupno 67 osoba. Evakuacija je provedena u više etapa: najprije kopnenim prijevozom do egipatske granice, a potom transferom do zračne luke u Sharm el-Sheiku.

Putnici su opisali dramatične trenutke koje su proživjeli u Izraelu usred eskalacije sukoba. Dušan Stefanović iz Svilajnca prisjetio se tijekom leta događaja iz 1999. godine i bombardiranja SR Jugoslavije. „Sada se osjećam sigurno. Zahvalan sam što nam je omogućena evakuacija“, rekao je. Dodao je da je prijelaz iz Izraela do Sharm el-Sheika bio odlično organiziran te da su se cijelo vrijeme osjećali zaštićeno. „Do granice s Egiptom išli smo jednim autobusom, nakon prelaska granice presjeli smo u drugi i stigli do Sharm el-Sheika. Evo nas sada u avionu“, ispričao je. Prema njegovim riječima, situacija u Izraelu bila je izrazito kritična, posebno u Tel Avivu i Jeruzalemu. „Sam prizor i osjećaj dok ste tamo nisu ugodni – osjećate se nesigurno i nemoćno“, naglasio je Stefanović kako prenosi Blic.rs.

Siniša Nikolić iz Dervente pohvalio je brzinu i preciznost operacije. „Sve je organizirano u manje od 24 sata. Velika hvala Srbiji što nam je omogućila da se svi okupimo u Izraelu i tako brzo stignemo u Sharm el-Sheik“, rekao je. Sada, kad je adrenalin popustio, putnici su umorni i pospani, ali presretni jer su živi i zdravi. „Ta četiri dana bila su izvanredna – rakete po nebu, sve su presretali, ali nikad niste sigurni hoće li nešto promaći ili pasti u blizini. Nije bilo nimalo svejedno“, opisao je Nikolić, dodavši da se napetost najviše osjetila u Tel Avivu i Jeruzalemu, za razliku od grada u kojem je on boravio s obitelji.

Na letu je bio i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Damjan Jović, koji je neposredno koordinirao cijeli proces i pružao podršku građanima. Jović je najavio da se razmatraju i moguće evakuacije iz drugih zemalja Perzijskog zaljeva pogođenih ratom, kao i alternativne rute čim se steknu potrebni uvjeti.

U međuvremenu, Izrael od večeras po lokalnom vremenu postupno ponovno otvara svoj zračni prostor za dolazne letove. Ministrica prometa Miri Regev izjavila je da će se zračni prostor otvarati postupno do četvrtka ujutro, ovisno o sigurnosnoj situaciji, kako bi se Izraelci sigurno vratili kući (prema Times of Israel). Generalna direktorica Uprave za zračne luke Izraela Sharon Kedmi precizirala je da će u prvih 24 sata biti dopušteno slijetanje samo jednom zrakoplovu po satu na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

>> Samo ovaj čovjek se usudio suprotstaviti Donaldu Trumpu

>> Velika greška Irana mogla bi dovesti do katastrofe. Vojni strateg: 'Ovo dovodi u sukob zemlje koje su htjele ostati neutralne'

>> Situacijju na Bliskom istoku iz minute u minutu pratite OVDJE

Ključne riječi
Izrael Srbija Beograd napad na Iran

Komentara 9

Pogledaj Sve
DA
damascus
12:21 04.03.2026.

Koji bombastični naslov! Pa svi koji se evakuiraju ideu preko Egipta, i tamo su tisuće turista iz cijeloga svijeta koji su došliiz Izraela do Egipta odakle ih se sigurno avio prijevozov vozi kući. A nekome treba baš taj avion in i premila Srbija. Baš! Inače naši planiraju za danas četiri aviona, ako redakcija nije znala.

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
12:22 04.03.2026.

Hvala ovom portalu na ovom predivnom članku, te "svedočanstvu o bombardovanju" smrdije hiljadudevetsto i neke. Nekako mi se čini da dotični pamti "istoriju" isključivo od tih par bombi.

FE
febomir
12:28 04.03.2026.

Ja pomislih "komšije" u plamenu...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!