Izrael u plamenu: Specijalni avion Air Srbije spasio 67 duša – evo što su preživjeli putnici ispričali

Državljani Srbije, ali i susjednih zemalja – Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore te Hrvatske – koji su evakuirani iz Izraela, sigurno su noćas sletjeli u Beograd. Specijalni let Air Serbie iz egipatskog Sharm el-Sheika sletio je na beogradski aerodrom oko dva sata iza ponoći, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva vanjskih poslova.

Na letu se našlo ukupno 67 osoba. Evakuacija je provedena u više etapa: najprije kopnenim prijevozom do egipatske granice, a potom transferom do zračne luke u Sharm el-Sheiku.

Putnici su opisali dramatične trenutke koje su proživjeli u Izraelu usred eskalacije sukoba. Dušan Stefanović iz Svilajnca prisjetio se tijekom leta događaja iz 1999. godine i bombardiranja SR Jugoslavije. „Sada se osjećam sigurno. Zahvalan sam što nam je omogućena evakuacija“, rekao je. Dodao je da je prijelaz iz Izraela do Sharm el-Sheika bio odlično organiziran te da su se cijelo vrijeme osjećali zaštićeno. „Do granice s Egiptom išli smo jednim autobusom, nakon prelaska granice presjeli smo u drugi i stigli do Sharm el-Sheika. Evo nas sada u avionu“, ispričao je. Prema njegovim riječima, situacija u Izraelu bila je izrazito kritična, posebno u Tel Avivu i Jeruzalemu. „Sam prizor i osjećaj dok ste tamo nisu ugodni – osjećate se nesigurno i nemoćno“, naglasio je Stefanović kako prenosi Blic.rs.

Siniša Nikolić iz Dervente pohvalio je brzinu i preciznost operacije. „Sve je organizirano u manje od 24 sata. Velika hvala Srbiji što nam je omogućila da se svi okupimo u Izraelu i tako brzo stignemo u Sharm el-Sheik“, rekao je. Sada, kad je adrenalin popustio, putnici su umorni i pospani, ali presretni jer su živi i zdravi. „Ta četiri dana bila su izvanredna – rakete po nebu, sve su presretali, ali nikad niste sigurni hoće li nešto promaći ili pasti u blizini. Nije bilo nimalo svejedno“, opisao je Nikolić, dodavši da se napetost najviše osjetila u Tel Avivu i Jeruzalemu, za razliku od grada u kojem je on boravio s obitelji.

Na letu je bio i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Damjan Jović, koji je neposredno koordinirao cijeli proces i pružao podršku građanima. Jović je najavio da se razmatraju i moguće evakuacije iz drugih zemalja Perzijskog zaljeva pogođenih ratom, kao i alternativne rute čim se steknu potrebni uvjeti.

U međuvremenu, Izrael od večeras po lokalnom vremenu postupno ponovno otvara svoj zračni prostor za dolazne letove. Ministrica prometa Miri Regev izjavila je da će se zračni prostor otvarati postupno do četvrtka ujutro, ovisno o sigurnosnoj situaciji, kako bi se Izraelci sigurno vratili kući (prema Times of Israel). Generalna direktorica Uprave za zračne luke Izraela Sharon Kedmi precizirala je da će u prvih 24 sata biti dopušteno slijetanje samo jednom zrakoplovu po satu na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

