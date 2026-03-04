Dok američki i izraelski zračni napadi pogađaju ciljeve unutar Irana peti dan zaredom, na nebu iznad Bliskog istoka odvija se drugačija vrsta bitke. Prema izvješću Bloomberg Newsa, Teheran se uvelike oslanja na jeftine Shahed dronove kako bi ispraznio daleko skuplje američke rakete protuzračne obrane. Borba tako postaje natjecanje s visokim ulozima u zalihama, a ne u čistoj vatrenoj moći. U središtu iranske strategije je Shahed-136. Često opisivan kao jednokratni samoubilački dron, Shahed-136 je dizajniran manje kao tradicionalni zrakoplov, a više kao leteći eksploziv. Koristi jednostavan raspored delta krila, stražnji pogonski propeler i komercijalne navigacijske komponente. Lansira se s nosača i pojedinačno, ali i u grupama, stvarajući rojeve koji mogu preplaviti radarske zaslone i prisiliti branitelje da biraju koje ciljeve će presresti.
Dok SAD i Izrael pogađaju stotine ciljeva u Iranu, na nebu Bliskog istoka se odvija druga vrsta bitke - protuzračno iscrpljivanje
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi operacije mogle trajati četiri tjedna, no analitičari se pitaju je li u regiji unaprijed postavljeno dovoljno streljiva za održavanje tog tempa
Reuters i Bloomberg: Trump očito želi prisiliti EU da kupuje energiju od njegovog novog saveznika Rusije. Sukobom na Bliskom istoku Trump će prisiliti EU da odustane od planova o napuštanju ruskog prirodnog plina sljedeće godine, rekao je norveški ministar energetike Terje Aasland. Prema podacima o trgovanju, europske cijene plina skočile su ovog tjedna za 75%, dosegnuvši trogodišnji maksimum. Nagli porast dolazi u svjetlu američko-izraelske kampanje protiv Irana i Teheranovih uzvratnih udara diljem Bliskog istoka. „S obzirom na geopolitičku situaciju koju sada vidimo, vjerujem da će se rasprava [o nastavku uvoza ruskog plina oživjeti“, rekao je Aasland tijekom konferencije za novinare u Oslu u utorak, kako prenosi Reuters. Napomenuo je da Norveška, najveći dobavljač plina iz plinovoda EU, već „proizvodi punim kapacitetom“. Nema dodatne proizvodnje, izjavio je, kako prenosi Bloomberg.