Dok SAD i Izrael pogađaju stotine ciljeva u Iranu, na nebu Bliskog istoka se odvija druga vrsta bitke - protuzračno iscrpljivanje

Dok američki i izraelski zračni napadi pogađaju ciljeve unutar Irana peti dan zaredom, na nebu iznad Bliskog istoka odvija se drugačija vrsta bitke. Prema izvješću Bloomberg Newsa, Teheran se uvelike oslanja na jeftine Shahed dronove kako bi ispraznio daleko skuplje američke rakete protuzračne obrane. Borba tako postaje natjecanje s visokim ulozima u zalihama, a ne u čistoj vatrenoj moći. U središtu iranske strategije je Shahed-136. Često opisivan kao jednokratni samoubilački dron, Shahed-136 je dizajniran manje kao tradicionalni zrakoplov, a više kao leteći eksploziv. Koristi jednostavan raspored delta krila, stražnji pogonski propeler i komercijalne navigacijske komponente. Lansira se s nosača i pojedinačno, ali i u grupama, stvarajući rojeve koji mogu preplaviti radarske zaslone i prisiliti branitelje da biraju koje ciljeve će presresti.