Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NATJECANJE S VISOKIM ULOZIMA

Dok SAD i Izrael pogađaju stotine ciljeva u Iranu, na nebu Bliskog istoka se odvija druga vrsta bitke - protuzračno iscrpljivanje

Autor
Danijel Prerad
04.03.2026.
u 17:28

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi operacije mogle trajati četiri tjedna, no analitičari se pitaju je li u regiji unaprijed postavljeno dovoljno streljiva za održavanje tog tempa

Dok američki i izraelski zračni napadi pogađaju ciljeve unutar Irana peti dan zaredom, na nebu iznad Bliskog istoka odvija se drugačija vrsta bitke. Prema izvješću Bloomberg Newsa, Teheran se uvelike oslanja na jeftine Shahed dronove kako bi ispraznio daleko skuplje američke rakete protuzračne obrane. Borba tako postaje natjecanje s visokim ulozima u zalihama, a ne u čistoj vatrenoj moći. U središtu iranske strategije je Shahed-136. Često opisivan kao jednokratni samoubilački dron, Shahed-136 je dizajniran manje kao tradicionalni zrakoplov, a više kao leteći eksploziv. Koristi jednostavan raspored delta krila, stražnji pogonski propeler i komercijalne navigacijske komponente. Lansira se s nosača i pojedinačno, ali i u grupama, stvarajući rojeve koji mogu preplaviti radarske zaslone i prisiliti branitelje da biraju koje ciljeve će presresti.

Ključne riječi
Donald Trump napad na Iran SAD Izrael sustav Patriot Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
zoranlelic
17:41 04.03.2026.

Reuters i Bloomberg: Trump očito želi prisiliti EU da kupuje energiju od njegovog novog saveznika Rusije. Sukobom na Bliskom istoku Trump će prisiliti EU da odustane od planova o napuštanju ruskog prirodnog plina sljedeće godine, rekao je norveški ministar energetike Terje Aasland. Prema podacima o trgovanju, europske cijene plina skočile su ovog tjedna za 75%, dosegnuvši trogodišnji maksimum. Nagli porast dolazi u svjetlu američko-izraelske kampanje protiv Irana i Teheranovih uzvratnih udara diljem Bliskog istoka. „S obzirom na geopolitičku situaciju koju sada vidimo, vjerujem da će se rasprava [o nastavku uvoza ruskog plina oživjeti“, rekao je Aasland tijekom konferencije za novinare u Oslu u utorak, kako prenosi Reuters. Napomenuo je da Norveška, najveći dobavljač plina iz plinovoda EU, već „proizvodi punim kapacitetom“. Nema dodatne proizvodnje, izjavio je, kako prenosi Bloomberg.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!