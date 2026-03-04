Kapetanu Uniteda zbog incidenta otprije šest godina izrečena zatvorska kazna u Grčkoj

Danas je zaključena šestogodišnjaka borba kapetana Manchester Uniteda Harryja Maguirea i grčkog pravosuđa. 32-godišnjem braniču se sudilo zbog incidenta u jednom noćnom klubu na Mykonosu. Maguire je proglašen krivim za napad i podmićivanje te mu je izrečena uvjetna kazna zatvora u trajanju od 15 mjeseci i 20 dana.

To je smanjenje od šest mjeseci na prvotnu kaznu, a Maguire mora platiti i kaznu u iznosu od 1 500 eura. Maguire se na tu odluku žalio, a na današnjem ročištu se nije pojavio. Žalba mu ovoga puta nije moguća, ali njegovi zastupnici mogu pokušati osporavati neke točke optužbe.

Maguire je sudjelovao u tučnjavi dvije grupe Engleza na Mykonosu prije šest godina dok je bio na odmoru na tom grčkom otoku. Nakon štu su na mjesto događaja stigli policajci, Maguire ih je pokušao podmititi nakon čega su svi uključeni privedeni u stanicu.