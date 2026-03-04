Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEUSPJELA ŽALBA

Kapetanu Uniteda zbog incidenta otprije šest godina izrečena zatvorska kazna u Grčkoj

Premier League - Manchester United v Crystal Palace
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
04.03.2026.
u 16:19

Maguire je sudjelovao u tučnjavi dvije grupe Engleza na Mykonosu prije šest godina dok je bio na odmoru na tom grčkom otoku

Danas je zaključena šestogodišnjaka borba kapetana Manchester Uniteda Harryja Maguirea i grčkog pravosuđa. 32-godišnjem braniču se sudilo zbog incidenta u jednom noćnom klubu na Mykonosu. Maguire je proglašen krivim za napad i podmićivanje te mu je izrečena uvjetna kazna zatvora u trajanju od 15 mjeseci i 20 dana.

To je smanjenje od šest mjeseci na prvotnu kaznu, a Maguire mora platiti i kaznu u iznosu od 1 500 eura. Maguire se na tu odluku žalio, a na današnjem ročištu se nije pojavio. Žalba mu ovoga puta nije moguća, ali njegovi zastupnici mogu pokušati osporavati neke točke optužbe.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Maguire je sudjelovao u tučnjavi dvije grupe Engleza na Mykonosu prije šest godina dok je bio na odmoru na tom grčkom otoku. Nakon štu su na mjesto događaja stigli policajci, Maguire ih je pokušao podmititi nakon čega su svi uključeni privedeni u stanicu.
Ključne riječi
zatvorska kazna kapetan Manchester United Harry Maguire

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!