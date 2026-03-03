Emotivan post poznatog Hrvata dirnuo mnoge: 'Hvala mojoj ženi i svima koji ste ostali sa mnom'

Jedan od naših najpoznatijih boksača Alen Babić proživljava najsretnije dane. On i njegova supruga Klara nedavno su postali roditelji djevojčice kojoj su dali ime Marla. Tim povodom "The Savage" se emotivnom objavom vratio u javnost nakon dulje medijske pauze, a njegove riječi dirnule su brojne pratitelje. U središtu poruke bila je zahvala supruzi Klari, kojoj je odao priznanje za vjeru i podršku u najtežim trenucima. Babić je istaknuo kako je ona "odabrala najteži put" vjerujući u njega dok je još bio autsajder te mu bezrezervno prepustila svoj život i budućnost, što je, kako kaže, temelj svega što je postigao.

Njihova ljubavna priča je poznata javnosti, a vrhunac je doživjela 2021. godine, kada je Babić nakon pobjede nad Markom Bennettom zaprosio svoju dugogodišnju partnericu, inače akademsku glazbenicu, usred ringa. Njezina podrška bila je ključna, posebno u posljednjem razdoblju koje je za Babića bilo ispunjeno velikim profesionalnim i osobnim izazovima. U svojoj iskrenoj ispovijesti boksač je opisao tamnu stranu vrhunskog sporta, stanje u kojem je godinama živio "u alarmu", s tijelom i umom u stalnoj pripravnosti.

To se razdoblje poklopilo s dva teška poraza koja su mu obilježila karijeru. Prvi je stigao u meču za WBC naslov svjetskog prvaka u travnju 2023. protiv Lukasza Rozanskog, a drugi, nakon kojeg se povukao iz medija, u srpnju 2024. protiv Johnnyja Fishera. Ipak, čini se da je najteže razdoblje iza njega. Rođenjem kćeri, ističe, "sve je konačno dobilo smisao". Motiviraniji no ikad, najavio je svoj povratak. "Savage se puni", poručio je obožavateljima boksač čiji profesionalni omjer iznosi 12 pobjeda i dva poraza, dajući do znanja da ga u ringu opet možemo očekivati u njegovom najžešćem izdanju.

Popularni Rovinjanin često je u intervjuima naglašavao kako mu je uloga oca važnija od bilo kojeg sportskog pojasa, a sretnu vijest o trudnoći par je simbolično podijelio na njegov 34. rođendan. U emotivnoj objavi zahvalio je i svima onima "koji su ostali s njim" kroz uspone i padove, potvrđujući da s novom, najvećom obvezom u životu ulazi u novo poglavlje, odlučan i spreman za sve borbe koje ga čekaju, kako u ringu, tako i izvan njega.

"Godinama sam živio u stanju stalne borbe. Tijelo spremno. Glava napeta. Uvijek gas do kraja. Profesionalni sport te nauči ignorirati umor, bol i strah. Nauči te i živjeti u simpatičkom živčanom sustavu — stalna pripravnost, stalni napad. Ali čovjek nije stroj.

Kada stalno ideš “glavom kroz zid”, zid na kraju postane tvoj unutarnji sustav. Nije problem snaga. Nije problem disciplina. Problem je kad nikad ne izađeš iz alarma. To je profesionalni sport. Navikneš organizam da živi u alarmu. Adrenalin postane normalno stanje. Kortizol pozadina svakog dana. Ne osjetiš prijelaz jer rezultat dolazi. Forma raste. Snaga je tu. Mentalno ideš kroz zid bez pitanja.

Problem nastaje kad alarm više nije vezan uz trening. Kad ostane uključen i dok sjediš. Kad se tijelo ne zna vratiti u parasimpatičko stanje. Kad odmaraš, ali ne regeneriraš. Kad spavaš, ali se ne obnavljaš.

E to je taj trenutak gdje većina otpada i nikada se više ne vrati, mnogi se odaju najgorim porocima te postanu najgora verzija sebe. Ponosan sam što sam izdržao sva iskušenja da si upropastim život i ne samo da sam preživio nego sam u međuvremenu podigao svoju obitelj i obiteljski posao koji će dočekati i moju kćer. Ponosan sam i na svoju ženu koja je živjela sa mnom u "crvenom" zadnjih 4 godine jer sam 1 dan nakon svoje najveće pobjede i osvojenog pojasa za svjetskog prvaka upoznao ovu neugodnu situaciju sa CNS-om. Dvorana kreće sa radom ali službeno počinje za 12 dana te se nalazi na 99% baš kao i moj živčani sustav.

Hvala svima koji ste ostali sa mnom i svima vama koji ste otišli", napisao je Babić u objavi na Facebooku.