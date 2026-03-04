Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
vecernji.hr
DINAMO - KURILOVEC

UŽIVO Dinamo krenuo po polufinale Kupa protiv četvrtoligaša

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
Igor Kralj/PIXSELL
04.03.2026. u 17:50
Utakmicu četvrtfinala nogometnog Kupa Hrvatske između Dinama i Kurilovca pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
0-0
KURILOVEC
Kup Hrvatske, četvrtfinale, 18.00, Maksimir, Zagreb
10'

Bakrar je uputio prvi udarac na utakmici, odbilo se u korner. Na kraju Varela puca vrlo loše

8'

Prvi korner na današnjoj utakmici pripada Kurilovcu, Perez-Vinlof je blokirao ubačaj Sedlačeka

5'

Prvi dolazak Dinama pred gol gostiju, ali ubačaj Tabinasa ne nalazi glavu Varele

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na Maksimiru!

SASTAVI

DINAMO: Filipović - Tabinas, Galešić, Zebić, Vinlof - Šunta, Soldo, Vidović - Lisica, Bakrar, Varela

KURILOVEC: Išek - Završki, Starčević, Vujnović, Caganić - Pršir, Goziembah - Novak, Sedlaček, Furmek - Banić

TV-PRIJENOS

Izravan televizijski prijenos utakmice dostupan je na kanalu MAXSport 2.

KOSTUR

Evo kako izgleda kostur Kupa. Osam momčadi i dalje je u utrci za Rabuzinovo Sunce.
 

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos četvrtfinala nogometnog Kupa Hrvatske između Dinama i Kurilovca. Utakmica na Maksimiru počinje u 18 sati.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još