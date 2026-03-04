UŽIVO Dinamo krenuo po polufinale Kupa protiv četvrtoligaša

ČUDESNE BROJKE

Evo koliko je Fifa do sada prodala ulaznica za svjetsko prvenstvo

Stanovnici triju zemalja domaćina razumljivo su najviše kupovali, a slijede ih navijači u Engleskoj, Njemačkoj, Brazilu, Kolumbiji, Španjolskoj, Argentini i Francuskoj. FIFA još nije objavila podatke za treću fazu, dok će se sljedeća faza prodaje ulaznica otvoriti nakon doigravanja u ožujku kada ćemo doznati i posljednja četiri putnika na SP