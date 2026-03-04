UŽIVO Dinamo krenuo po polufinale Kupa protiv četvrtoligaša

Bakrar je uputio prvi udarac na utakmici, odbilo se u korner. Na kraju Varela puca vrlo loše
Prvi korner na današnjoj utakmici pripada Kurilovcu, Perez-Vinlof je blokirao ubačaj Sedlačeka
Prvi dolazak Dinama pred gol gostiju, ali ubačaj Tabinasa ne nalazi glavu Varele
Počela je utakmica na Maksimiru!
DINAMO: Filipović - Tabinas, Galešić, Zebić, Vinlof - Šunta, Soldo, Vidović - Lisica, Bakrar, Varela
KURILOVEC: Išek - Završki, Starčević, Vujnović, Caganić - Pršir, Goziembah - Novak, Sedlaček, Furmek - Banić
Izravan televizijski prijenos utakmice dostupan je na kanalu MAXSport 2.
Evo kako izgleda kostur Kupa. Osam momčadi i dalje je u utrci za Rabuzinovo Sunce.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos četvrtfinala nogometnog Kupa Hrvatske između Dinama i Kurilovca. Utakmica na Maksimiru počinje u 18 sati.
