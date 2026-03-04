Zvali su je samoborskim Versaillem, godinama je bila dom štakorima: Danas ima novog vlasnika
Grad Samobor kupio je Vilu Wagner, čime je vrijedno imanje od više od 5.000 četvornih metara u samom središtu grada napokon postalo gradsko vlasništvo. Riječ je o strateškoj odluci kojom se, prema riječima gradonačelnice Petra Škrobot, ulaže ne samo u gradsku imovinu, već i u prostor koji ostaje budućim generacijama.
„Ovo je ulaganje u imovinu grada i u prostor koji ostaje generacijama“, poručila je gradonačelnica, istaknuvši kako se ovakve odluke ne donose zbog jednog mandata, već zbog dugoročne vizije razvoja grada.
Kupnja Vile Wagner nastavak je politike očuvanja i revitalizacije vrijednih gradskih prostora. Nakon što je od privatizacije spašena te sredstvima Europske unije obnovljena Vila Allnoch, Grad nastavlja istim putem – vraćanjem prostora u javno vlasništvo i njihovu obnovu u korist zajednice.
U proteklom razdoblju obnovljen je i Muzej, uređena škola u Langovoj ulici te obnovljeno igralište na istoj lokaciji. Kupljena je i stara škola u centru grada, dok je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području Same. „Korak po korak gradimo cjelinu. Kupnjom Vile Wagner taj prostor dobiva novu dimenziju i zaokruženu razvojnu priču“, naglasila je Škrobot.
Kupnjom Vile Wagner Samobor dobiva priliku za dodatno oblikovanje središta grada, stvaranje novih javnih sadržaja i jačanje identiteta mjesta koje se, kako naglašava gradonačelnica, ne čuva riječima – već konkretnim odlukama.
„Samobor se ne čuva riječima, nego odlukama. Čuva se hrabrošću da prepoznamo trenutak i odgovornošću da mislimo na one koji dolaze nakon nas. Vila Wagner danas postaje dio naše zajedničke budućnosti, dio grada koji ćemo ostaviti budućim generacijama u boljem stanju nego što smo ga zatekli“, zaključila je Škrobot.