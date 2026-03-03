VIDEO Ivan Perišić doživio neugodnost nakon pet sekundi, asistirao pa ispao iz Kupa

Kakva drama u polufinalu nizozemskog KNVB kupa! PSV Eindhoven, jedan od favorita za naslov, neočekivano je pokleknuo na gostovanju kod NEC Nijmegena i oprostio se od natjecanja. Utakmica na stadionu De Goffert ponudila je sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: preokrete, sjajne poteze, napetost i na kraju veliko slavlje domaćina. Za hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića večer je bila gorko-slatka. Iako je upisao novu asistenciju i bio jedan od boljih igrača svoje momčadi, na kraju je morao čestitati protivniku na zasluženom prolasku u finale. Već na samom početku utakmice, u petoj sekundi, dogodio se incident koji je mogao biti opasan. Perišić je nakon jednog zračnog duela nezgodno pao poslije kontakta s braničem Elijem Dasom, no na sreću, nakon brze intervencije liječničke službe, uspio je nastaviti susret.

Domaćini su furiozno otvorili utakmicu i poveli već u šestoj minuti pogotkom iskusnog Bryana Linssena. Ipak, odgovor PSV-a bio je brz i učinkovit, a ključnu ulogu odigrao je upravo oporavljeni Perišić. U 16. minuti, nakon što je u začetku akcije majstorski odigrao loptu petom, hrvatski je reprezentativac uputio savršeno precizan ubačaj s lijeve strane. Najviši u skoku bio je Ismael Saibari koji je glavom pospremio loptu u mrežu za izjednačenje na 1:1. Bio je to potez koji je vratio PSV u život i pokazao svu raskoš Perišićeva talenta. Samo četiri minute kasnije gosti su stigli do potpunog preokreta. Dennis Man je iskoristio smušenost domaće obrane i pogodio za vodstvo PSV-a od 1:2, rezultat s kojim se činilo da momčad iz Eindhovena preuzima kontrolu nad susretom.

Međutim, NEC se nije predavao. U 37. minuti uslijedio je novi šok za goste. Igrač koji je na početku susreta skrivio prekršaj nad Perišićem, Eli Dasa, fantastičnim je udarcem izvana svladao gostujućeg vratara i poravnao rezultat na 2:2, čime je vratio utakmicu u potpuni egal. Bio je to rezultat s kojim se otišlo na odmor, a u drugom poluvremenu gledali smo oprezniju igru s obje strane. Ipak, trenutak odluke dogodio se u 61. minuti kada je Başar Önal iskoristio priliku i treći put matirao obranu PSV-a, dovevši NEC u vodstvo od 3:2.

Do kraja utakmice PSV je bacio sve karte u napad, pokušavajući izboriti produžetke. Najbolju priliku za izjednačenje imao je upravo Ivan Perišić u 89. minuti, no njegov snažan udarac završio je malo iznad grede, a s njim su nestale i sve nade PSV-a o plasmanu u finale. Tako je NEC Nijmegen, za koji je cijeli susret odigrao još jedan bivši igrač Hajduka, Darko Nejašmić, priredio prvorazredno iznenađenje i osigurao svoje mjesto u borbi za trofej. Perišić je ovom asistencijom stigao do sjajnog učinka od osam pogodaka i, ovisno o izvoru i natjecanju, devet do jedanaest asistencija ove sezone. NEC će u velikom finalu, koje se igra 19. travnja u Rotterdamu, snage odmjeriti s boljim iz dvoboja između AZ Alkmaara i Telstara.