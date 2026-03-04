VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'

Rat je ušao u peti dan, a Izrael je pokrenuo val novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave. Izdana su upozorenja na evakuaciju u Libanonu.

Iran je pokrenuo nove napade na Izrael

Izraelci udaraju po Libanonu

Dronovi ciljali američku bazu u Iraku

Pentagon je identificirao četvoricu vojnika poginulih u ratu

Trgovina naftom uzdrmana

Tijek dogđaja: 7:47 - Svaki novi vođa kojeg imenuju iranski vladajući klerici bio bi "nedvosmislena meta za eliminaciju", upozorio je Izrael u srijedu, dok se visoki iranski dužnosnici okupljaju kako bi izabrali nasljednika ajatolaha. "Svaki vođa kojeg imenuje iranski teroristički režim bit će nedvosmislena meta za eliminaciju – premijer i ja smo naložili IDF-u da se pripremi i djeluje svim potrebnim sredstvima kako bi se izvršila misija kao sastavni dio ciljeva operacije, rekao je izraelski ministar obrane Israel Katz. "Nije važno kako se zove ili gdje se skriva", rekao je Katz. "Nastavit ćemo djelovati punom snagom, zajedno s našim američkim partnerima, kako bismo uništili kapacitete režima i stvorili uvjete da ga iranski narod svrgne i zamijeni", kazao je. Izabrano tijelo visokih svećenika okupilo se virtualno kako bi odabralo novog vrhovnog vođu nakon što je Khamenei ubijen u prvim američko-izraelskim napadima u subotu. Hamnei nije ostavio službeno proglašenog nasljednika. I Izrael i SAD tvrdili su da bi njihovi napadi stvorili uvjete da iranski narod uspostavi demokratsku vladu i vrati mir u regiju. Istovremeno, američki predsjednik Trump predložio je sličan ishod kao i u Venezueli - gdje su američke snage zarobile predsjednika, ali su veći dio administracije ostavile na mjestu.

7:43 - Izraelske obrambene snage podijelile su detalje svog najnovijeg vala vojnih napada na Iran. Izraelske zračne snage, vođene obavještajnim podacima IDF-a, napale su tijekom noći "desetke zapovjednih središta iranskog terorističkog režima" u Teheranu, objavile su snage na Telegramu. Deseci streljiva bačeni su na iranski Basij i zapovjedne centre unutarnje sigurnosti, koje je iranska vojska koristila za održavanje kontrole diljem zemlje, priopćila je IDF. U napadima su pogođene i zalihe iranskih kopnenih snaga, logistički objekti i lanseri raketa. Izraelske obrambene snage (IDF) sinoć su izjavile da su započele "širok val napada" u Iranu usmjerenih na "lansirne položaje iranskog terorističkog režima, sustave protuzračne obrane i dodatnu infrastrukturu".

7:35 - Dva napada dronom usmjerena su na američku vojnu bazu u susjednom Iraku, rekli su sigurnosni izvori za Reuters. U napadima u gradu Erbilu rano jutros pogođen je i hotel. Iračke vlasti jučer su oborile dron koji je pokušao ciljati američko konzulatsko sjedište u Erbilu, rekla su dva sigurnosna izvora za Reuters.

7:25 - Veliki crni oblak dima mogao se vidjeti u južnim predgrađima libanonskog glavnog grada Bejruta u srijedu ujutro, prema snimci novinske agencije Reuters. To dolazi nakon što je izraelska vojska izdala "hitno upozorenje" stanovnicima južnog predgrađa grada Dahieha, posebno naselja Haret Hreik, da se evakuiraju.

7:21- U izraelskom napadu na četverokatnicu u libanonskom gradu Baalbeku u srijedu ujutro ubijeno je najmanje petero, a ranjeno 15 osoba, izvijestili su libanonski državni mediji. Libanonska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da timovi za hitne intervencije rade na spašavanju obitelji ispod ruševina. Izraelski napad uništio je hotel u Bejrutu.

Izraelska vojska tvrdi da je "identificirala rakete lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael". IDF tvrdi da obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.To se događa nakon što je Izrael u utorak pokrenuo ono što je nazvao "širokim valom" napada na Iran, ciljajući "lansirne položaje iranskog terorističkog režima, sustave zračne obrane i dodatnu infrastrukturu". CNN ne može neovisno potvrditi izvješće te se za komentar obratio izraelskoj vojsci.

7:18 - Dvije krstareće rakete presretnute su i uništene iznad područja južno od Rijada, priopćilo je saudijsko ministarstvo obrane. U izjavi, ministarstvo je navelo da su "dvije krstareće rakete presretnute i uništene u Al-Kharju".

7:07 - Dodatni američko-izraelski napadi usmjereni su na još jednu skupinu iranskih čelnika, rekao je u utorak američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je operaciju, tvrdeći da su iranski vojni objekti u biti "uništeni", od mornarice do zrakoplovstva i više. Satelitske snimke snimljene u utorak pokazale su značajnu štetu na iranskim vladinim i vojnim objektima, kao i na bolnici. Broj poginulih raste. Više od 1000 ljudi, uključujući djecu, ubijeno je u Iranu od subote, prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists. Grupa je izjavila da je njihovo izvješće preliminarno i da bi broj mogao porasti.

Skupina visokih iranskih dužnosnika sastala se virtualno kako bi odabrala novog vrhovnog vođu nakon što je u početnim američko-izraelskim napadima ubijen ajatolah, prema iranskoj poluslužbenoj novinskoj agenciji Fars. Khameneijev sin, Mojtaba Khamenei, među je malobrojnim svećenicima koji se smatraju vjerojatnim nasljednicima. No, nije jasno gdje su, pa čak ni jesu li živi.

7:01 - Financial Times otkrio je nove detalje o toj operaciji, uključujući i to da je Izrael hakirao teheranske ulične sigurnosne kamere, koristeći ih godinama za izgradnju složenog nadzornog sustava.

Izrael je hakirao opsežnu teheransku mrežu prometnih kamera kako bi pratio tjelohranitelje ajatolaha i drugih visokih iranskih dužnosnika uoči subotnjeg atentata na vrhovnog vođu, izvijestio je u ponedjeljak Financial Times pozivajući se na dvije osobe upoznate sa slučajem. Vjeruje se da su iranske kamere dio državnog nadzornog aparata, koji omogućuje vlastima identificiranje i progon prosvjednika i protivnika režima. No, Mossad, izraelska obavještajna agencija, uspjela je prisvojiti mrežu za korištenje protiv režima, navodi se u izvješću. Financial Times je izjavio da je Izrael dobio pristup kamerama prije nekoliko godina i otkrio da je jedna određena kamera bila postavljena pod takvim kutom da je pokazivala gdje su članovi Khamneijevog sigurnosnog tima parkirali svoje automobile.

Izraelska obavještajna služba je putem kamera prikupljala podatke o adresama čuvara, njihovim radnim rasporedima i osobama koje su trebali štititi. Na dan napada, Izrael i SAD su također poremetili mobilnu uslugu u teheranskoj ulici Pasteur, gdje je ajatolah ubijen, pa bi oni koji bi pokušali kontaktirati tjelohranitelje i prenijeti im moguća upozorenja dobili signale zauzetosti, prema izvješću.

7:00 - Britansko veleposlanstvo u UAE upozorilo je da je za građane Ujedinjenog Kraljevstva koji su zaglavljeni u zemlji još uvijek dostupan samo ograničen broj komercijalnih letova.

Nove putne smjernice koje je veleposlanstvo izdalo tijekom noći za napuštanje zemlje navode da letovi polaze i iz UAE i iz Omana, ali upozoravaju: "Putovanje unutar ili izvan UAE je na vlastitu odgovornost."

Britanci bi prije putovanja trebali provjeriti najnovije informacije od zrakoplovnih kompanija i turističkih operatera, kao i upute lokalnih vlasti i status svih graničnih prijelaza, navodi se.