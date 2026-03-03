Naši Portali
OGLASIO SE

Vučić: Mjesec dana govorim da će Amerika napasti Iran. Naivni ste ako mislite da su Hrvati u strahu...

REUTERS
Autor
Lorena Posavec
03.03.2026.
u 19:22

"Nadam se da će Viktor Orbán pobijediti na izborima, on je veliki prijatelj Srbije", naglasio je Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u utorak je posjetio obnovljeni Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije, te je nakon obilaska istaknuo kako je ovo stoljeće energije i naglasio potrebu za velikim ulaganjima. Govorio je o pripremama Srbije za nadolazeću zimu, odnosima sa susjedima i aktualnim pitanjima u regiji, prenosi Novosti.rs. O energetskoj situaciji i problemima s naftom i plinom zbog rata, rekao je: "Zamolio sam gospođu Handanović da razgovara sa ministrom Malim kako da riješimo problem sa naftom i plinom zbog rata. Svi ćemo u Europi imati pakao, ako se ovo nastavi. Ono što ljudima život znači, zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Moja je ideja da pronađemo mjere kako bismo u sljedećih mjesec dana subvencionirali, jer ne smijemo dopustiti da cijena nafte podivlja, da poraste cijena plina, da plina više nema. Katar je zavrnuo slavinu. Događaju se nevjerojatne stvari. Ništa ne razumijem, veće su pripreme izvršavali za malu Srbiju nego oko Irana. Sve je postalo površno, otprilike. A posljedice su katastrofalne. Donosit ćemo mjere, obavijestit ćemo vas o svemu u subotu, nedjelju".

Komentirao je i odnose sa Hrvatskom, naglašavajući da država ne vidi strah kod susjeda: "Vrlo ste naivni ako mislite da je Hrvatska u strahu. Hrvatska ima vrlo snažnu i moćnu vojsku. Oni su, za razliku od našeg pristupa, uvijek bili pametniji. Prvi put, oni nisu gluplji, ali nisu ni pametniji. Naši ljudi vole podcjenjivati druge. Oni imaju iznimno snažnu vojsku, dio su NATO-a, nemaju strah. Ne vole vidjeti snažniju Srbiju jer znaju da Srbija postaje, ona je odavno njihova meta, ali postaje neosvojiva tvrđava. To je problem, a ne to da su oni u strahu, jer znaju da ih mi nećemo napasti. Nikada ih ne bih podcjenjivao, kao što ne podcjenjujem Albance na Kosovu i Metohiji ni Albance u Albaniji, način na koji se opremaju i naoružavaju. Moja ozbiljnost, odgovornost i posvećenost uvijek će doprinositi očuvanju mira. Lakomisleno ismijavanje nekoga u regiji nije moj pristup. Previše sam ozbiljan da bih se tako neozbiljno odnosio prema tako važnoj temi".

O povratku srpskih državljana iz inozemstva Vučić je rekao: "Mnogi se ljudi žele vratiti odande, ali i iz drugih dijelova svijeta. Iskoristili smo prvu priliku, omogućili sve dozvole. Kad i kako možemo organizirati, organizirat ćemo. Imamo dovoljno aviona, daleko najviše u regiji, i ponudili smo to Bosni i Hercegovini, jer nemaju vlastitu flotu, da vrate Bošnjake, Hrvate i Srbe. Ali morate znati da to ovisi o opasnosti, o zatvorenim zračnim lukama, o tome jesu li sukobi u tijeku, lete li rakete ili ne, jer ne želimo riskirati živote ljudi".

Komentirao je i izbore u Mađarskoj te odnose s mađarskim premijerom: "Kakve sam sve gluposti o sebi pročitao. Ovo su redovni izbori, u roku. Oni nemaju pojma. Njihova je jedina politika izmisliti nešto protiv Aleksandra Vučića. Nadam se da će Viktor Orbán pobijediti na izborima, on je veliki prijatelj Srbije. U Srbiji će biti kako god narod odluči. Možda će se iznenaditi, možda im izbori dođu i ranije nego što misle. Sve što procjenjuju, procjenjuju pogrešno. Divim im se, takve antitalente nisam vidio. Neka misle da to ima veze s Orbánom. Neki ljudi moraju brinuti jer nose ozbiljnu odgovornost. Na kraju će tražiti krivca u nama. Vučić je kriv, ja sam proizveo rat u Iranu. S takvim ljudima imate posla. Nije mi ni do smijeha ni do šale".

Govoreći o NIS-u, najavio je da će imati više informacija idućih dana te da je sinoć razgovarao s mađarskim premijerom. "Srećom, i dalje imamo velike rezerve. Rafinerija, srećom, radi. Ovo doista nije normalno. Ništa ne razumijem, tko je ovo planirao, što su mislili, kad bude ubijen Hamenei, da je to kraj? Mjesec dana govorim da će Amerika napasti Iran, pravite me budalom, a kad se to dogodi, onda državo, pomaži. Svi su nespremni ušli, osim Irana. Ovo drugo, ‘lako ćemo‘ - nema ‘lako ćemo‘. Da nemamo rezerve nafte i svega ostalog, što bismo sada radili?".

Na pitanje koliko je Srbija spremna odgovoriti na globalne izazove, rekao je: "Kao što vidite, u svijetu je zavladalo ludilo. Što god da se dogodi, čak i da dođe do primirja, što bi bilo ogromno olakšanje, političke posljedice su duboke, strateške i dugoročne. Ta borba i to mučenje tek će se nastaviti. Bit će mnogo problema. Imate narode spremne na takve stvari poput Izraelaca. Židovi su uvijek spremni braniti svoju zemlju. Mnogi drugi očito nisu".

FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
1/31
Ključne riječi
NIS Aleksandar Vučić Srbija

Komentara 8

Pogledaj Sve
GE
Gefufna
19:45 03.03.2026.

Srpski trolovi zbor!🤣🤣

Avatar bizarnjak
bizarnjak
19:41 03.03.2026.

Kao da je to bitno u Hrvatskoj što veli Vučić! Svi mi znamo što je on!

CA
Carabit
20:08 03.03.2026.

Pa puo je pametan kad je kupio nato avione a on okruzen nato drzavama. Jednim pritiskom na gumb u Ramstein bazi i nijedan ne moze poletjet. Rate uplata se znaju ali kad isporuka rafaela jos se ne zna.

