Splitski Amerikanac nada se pozivu na Svjetsko prvenstvo, ali fokusiran je na Hajduk: 'Naslov bi mi značio sve'

Rokas Pukštas jedan je od najboljih igrača Hajduka ove sezone. 21-godišnji Amerikanac litavskih korijena zabio je šest pogodaka i dodao tri asistencije u 23 nastupa u svim natjecanjima ove sezone. Već je neko vrijeme na radaru brojnih europskih klubova (navodno je i skoro prodan u Newcastle prije dvije godine) te se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu na domaćem terenu u SAD-u, Kanadi i Meksiku ovog ljeta o čemu je govorio u intervjuu za magazin FourFourTwo.

- Dugo će Pochettino razmišljati o sastavu reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Prestižni turnir na kojem igrači svih dobnih skupina i porijekla žele barem jednom sudjelovati, vrhunac je svjetskog nogometa. Jedan mladić kojem je natjecateljska kompetitivnost prednost u odnosu na ostale zna da bi ga poziv u reprezentaciju izjednačio s njegovim ocem olimpijcem po broju nastupa na velikim natjecanjima u njihovim sportovima - piše FourFourTwo, a Pukštas je otkrio kako su mu natjecateljski duh prenijeli roditelji.

Otac Mindaugas natjecao se u maratonu na Olimpijsim igrama u Ateni 2004., a majka mu je bila vrsna troskakačica i kasnije trenerica. Upravo je od njih naučio značaj kompetitivnosti u profesionalnom sportu:

- Ja sam natjecatelj. Natjecateljski duh naučio sam vrlo rano. Nije bilo zadanih pobjeda. Sve je bilo natjecanje u mojoj obitelji. Imati dva roditelja koji su bili vrlo uspješni u sportovima stvarno je usadilo moj način razmišljanja o disciplini, o napornom radu. Sjećam se da bih htio pobijediti roditelje u recimo trčanju po kući, a oni mi nikada ne bi dopustili da pobijedim. Dakle, imati to, imati taj način razmišljanja o rastu, naučiti sve te stvari mlad, mislim da se to stvarno prenosi na moj nogomet sada i moju sposobnost prilagodbe teškoćama, jer u nogometu si jedna tjedan na vrhu svijeta, a drugi tjedan si ništa. Mislim da je jedna od mojih snaga to što se mogu prilagoditi zbog načina razmišljanja koji su mi roditelji usadili kad sam bio mlađi - rekao je.

Otkrio je i kako je mentalitet ljudi u Hrvatskoj vrlo sličan onom njegovih roditelja:

- Moji roditelji su vrlo strogi. Uče disciplini. Vrlo su izravni. I mislim da je to isti način razmišljanja ljudi u Hrvatskoj. Vrlo su izravni. Mentalni dio igre najvažniji je, jer sam vidio igrače koji su bolji od mene, ali kada je u pitanju kada dobiju priliku za pokazati se, mentalno nisu tu. Nikad nisam bio na vrhu svoje skupine tehnički, ili po atributima, ali mi je moj mentalitet pomogao da idem dalje od potencijala, onoga što su ljudi mislili o meni i nikad nisam zadovoljan time. Taj mentalitet je najvažniji.

Otkrio je i kako bi mu naslov prvaka s Hajdukom puno značio:

- Da budemo prvaci, to bi mi značilo sve. Navijači to zaslužuju, čekaju već 20 godina. Mislim da naš način razmišljanja mora biti takav da ne budemo previše emotivni sa svakom utakmicom nego ići jednu po jednu i jednostavno se fokusirati preko tjedna.

Pričao je i o svojim iskustvima u radu s legendarnim talijanskim nogometašem, a danas izbornikom te zemlje Gennarom Gattusom:

- Puno sam naučio od njega jer je on militantna osoba. Vrlo je strog. Ima naredbe. Od njega sam naučio kako se svlačionica promijenila, svi igrači su ga poštovali kao legendu, i jako mi se svidjelo što me je podsjetio i na moje roditelje, jer je bio discipliniran i strog, tražio je stvari koje je želio.

Iako može igrati i za Litvu, on nikada nije dvojio o tome koju reprezentaciju želi predstavljati:

- Oduvijek su to bile Sjedinjene Američke Države. Osjećam se Amerikancem svaki put kad obučem taj dres, toliko sam ponosan. Moje je srce uvijek uz SAD i puno bi mi značilo prvi put zaigrati za reprezentaciju. Znam da će te prilike doći, kad god dođu, moram biti spreman uskočiti i zato naporno svaki dan radim u svom klubu.