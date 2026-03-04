U barokni grad stigao zalog za budućnost: Varaždin potpisao igrača kojeg su željeli Dinamo i Milan

Uoči početka kup utakmice protiv Gorice, nogometni klub Varaždin objavio je kako su potpisali ugovor s talentiranim Jakom Premrlom. Ovaj 17-godišnji krilni napadač stiže iz mlade momčadi Maribora za koju je ove sezone postigao dva pogotka. Pridružit će se juniorskoj momčadi Varaždinaca, a nije nemoguće ni da ubrzo debitira za prvu momčad.

Premrl je jedan od najtalentiranijih slovenskih nogometaša u svom uzrastu te je nastupajući za mlađe dobne kategorije (od 15 do 17 godina) zabio 43 gola u 71 utakmici. Jedan je od nositelja slovenske U-17 reprezentacije, a svojim igrama za reprezentaciju i klub privukao je pažnju skauta klubova poput Dinama, Milana, Bayer Leverkusena i RB Salzburga.

Karijeru je započeo u slovenskim Domžalama, a ugovor s Varaždincima potpisao je do 2029. godine.

- Jaka Premrl je novi igrač juniorske momčadi Varaždina! Mladi slovenski reprezentativac, koji igra na poziciji lijevog krila, u naš grad stiže iz NK Maribora te je s klubom potpisao ugovor do 2029. godine. Dobro došao u Varaždin, Jaka, i sretno - napisao je klub na Facebooku.