Propada povratak miljenika Torcide? Nijemci otkrili istinu oko posla o kojem se već bruji u Splitu

Emir Sahiti (26) proživljava najteže dane karijere otkako je dres Hajduka zamijenio onim njemačkog velikana HSV-a. Iako je u sezonu ušao kao starter, sve se promijenilo nakon poraza u gradskom derbiju protiv St. Paulija krajem kolovoza. Od tada, Sahiti ne samo da nije zaigrao, već u posljednjih pet utakmica nije bio ni u kadru momčadi. Situacija je to koja je, navode njemački mediji, izazvala čuđenje i u svlačionici, s obzirom na to da je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u povratku kluba u elitu. Njegova situacija potaknula je špekulacije o povratku u Hajduk ove zime. Njemački mediji izvijestili su o interesu splitskog kluba za posudbom, no Sahiti je, prema istim izvorima, odlučan ostati i boriti se za mjesto u Bundesligi, ne razmišljajući o odlasku.

Problemi za Sahitija su višeslojni. U klubu se suočava s jakom konkurencijom u liku Rayana Philippea koji je iskoristio svoju priliku, ali i s činjenicom da se taktički ne uklapa u profil tranzicijskog napadača kakvog trener Merlin Polzin preferira. Kao da to nije dovoljno, ušao je i u otvoreni sukob s izbornikom Kosova, Francom Fodom, javno kritizirajući njegove odluke. "Ako zaslužujem, želim igrati. Zato sam rekao da neću doći", poručio je Sahiti, na što je Foda odgovorio da ga do daljnjega neće pozivati i da očekuje ispriku.

Ipak, nadu mu daje činjenica da se već jednom u HSV-u izvukao iz teške situacije. Nakon transfera vrijednog oko 1.3 milijuna eura, u početku se mučio, da bi u proljetnom dijelu sezone postao standardan. S tri gola i dvije asistencije u 27 nastupa dao je ključan doprinos promociji, a uprava je tada zaključila da posjeduje kvalitetu za Bundesligu. Ugovorom je vezan do ljeta 2027., a bivši igrač Hajduka, za koji je odigrao 121 utakmicu, ne predaje se. Odlučan je iskoristiti svaki trening da se nametne, no zimski prijelazni rok se bliži. Ako se njegov status ne promijeni, možda će morati potražiti novu sredinu, ali za sada su njegove misli usmjerene isključivo na dokazivanje u Hamburgu