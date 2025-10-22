Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NIŠTA OD SVEGA

Propada povratak miljenika Torcide? Nijemci otkrili istinu oko posla o kojem se već bruji u Splitu

Split: Slavlje igrača Hajduka nakon pobjede protiv Dinama
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
22.10.2025.
u 16:18

Bivši igrač Hajduka Emir Sahiti proživljava teške trenutke u njemačkom HSV-u, gdje je nakon ulaska u sezonu kao starter potpuno ispao iz momčadi. Iako su se pojavile glasine o povratku na Poljud, kosovski ofenzivac, prema pisanju njemačkih medija, odlučan je ostati u Hamburgu i dokazati svoju kvalitetu

Emir Sahiti (26) proživljava najteže dane karijere otkako je dres Hajduka zamijenio onim njemačkog velikana HSV-a. Iako je u sezonu ušao kao starter, sve se promijenilo nakon poraza u gradskom derbiju protiv St. Paulija krajem kolovoza. Od tada, Sahiti ne samo da nije zaigrao, već u posljednjih pet utakmica nije bio ni u kadru momčadi. Situacija je to koja je, navode njemački mediji, izazvala čuđenje i u svlačionici, s obzirom na to da je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u povratku kluba u elitu. Njegova situacija potaknula je špekulacije o povratku u Hajduk ove zime. Njemački mediji izvijestili su o interesu splitskog kluba za posudbom, no Sahiti je, prema istim izvorima, odlučan ostati i boriti se za mjesto u Bundesligi, ne razmišljajući o odlasku. 

Problemi za Sahitija su višeslojni. U klubu se suočava s jakom konkurencijom u liku Rayana Philippea koji je iskoristio svoju priliku, ali i s činjenicom da se taktički ne uklapa u profil tranzicijskog napadača kakvog trener Merlin Polzin preferira. Kao da to nije dovoljno, ušao je i u otvoreni sukob s izbornikom Kosova, Francom Fodom, javno kritizirajući njegove odluke. "Ako zaslužujem, želim igrati. Zato sam rekao da neću doći", poručio je Sahiti, na što je Foda odgovorio da ga do daljnjega neće pozivati i da očekuje ispriku.

Ipak, nadu mu daje činjenica da se već jednom u HSV-u izvukao iz teške situacije. Nakon transfera vrijednog oko 1.3 milijuna eura, u početku se mučio, da bi u proljetnom dijelu sezone postao standardan. S tri gola i dvije asistencije u 27 nastupa dao je ključan doprinos promociji, a uprava je tada zaključila da posjeduje kvalitetu za Bundesligu. Ugovorom je vezan do ljeta 2027., a bivši igrač Hajduka, za koji je odigrao 121 utakmicu, ne predaje se. Odlučan je iskoristiti svaki trening da se nametne, no zimski prijelazni rok se bliži. Ako se njegov status ne promijeni, možda će morati potražiti novu sredinu, ali za sada su njegove misli usmjerene isključivo na dokazivanje u Hamburgu
Ključne riječi
Nijemci Torcida Emir Sahiti Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja