Hajduk u siječnju želi vratiti bivšeg igrača koji je nezadovoljan u Njemačkoj

Emir Sahiti proveo je šest godina u Hajduku prije nego je prošlog ljeta napustio Poljud i preselio u njemački HSV za 1.2 milijuna eura. Prošle sezone, dok je klub još bio u drugoj ligi, redovito je dobivao minute te postigao tri pogotka uz dvije asistencije u 22 utakmice. Ove sezone na terenu je proveo ukupno 174 minute, a nije zaigrao još od utakmice sa St. Paulijem krajem kolovoza.

26-godišnji krilni napadač potom se nije našao ni u zapisniku u pet utakmica, odnosno posljednji puta je na klupi sjedio za utakmicu s Bayernom koja je bila odmah nakon poraza od St. Paulija. Njemački medij Mopo piše kako je njegov problem što je tehnički jak igrač, ali nije pretjerano brz za krilnog napadača što ne odgovara tranzicijskom nogometu koji preferira trener Merlin Polzin.

Druga olakotna okolnost jest što je njegov konkurent na poziciji desnog krila Rayan Phillipe. 25-godišnjak je s tri pogotka prvi strijelac momčadi te ga trener ni nema potrebe mijenjati. Sahiti je frustriran situacijom u klubu, no kako piše njemački medij, još uvijek ne razmišlja o odlasku iako postoji interes Hajduka. Splitski klub želio bi ga dovesti već u siječnju, no zbog igračeve visoke plaće i cijene koju Hajduk ne može platiti, jedina opcija je posudba.

Sahiti je u prvom mandatu na Poljudu odigrao 121 utakmicu te postigao 18 pogodaka i upisao 16 asistencija, a osvojio je i dva kupa s Bijelima. Hajduk je u njegovom transferu dobio i pravo na 15-20 posto njegove buduće prodaje, ali je 20 posto iznosa koji je dobio od HSV-a morao dati njegovom bivšem klubu - makedonskom Rabotničkom.

Sahiti je i reprezentativac Kosova s 11 nastupa za nacionalnu vrstu, no izbornik Franco Foda ga ne poziva otkako je Sahiti njemačkim medijima kritizirao njegov izbor sastava. Cijena mu po Transfermarktu iznosi dva milijuna eura.