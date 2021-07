Proglašen je igračem Eura, a prvu veliku traumu su mu zadali Hrvati

Bradati, kao od brda odvaljeni talijanski div Gianluigi Donnarumma, dečko rođen 25. veljače 1999. godine (kada je, primjerice, Giorgio Chiellini bio 15-godišnjak i nastupao za kadete), doista je na Europskom prvenstvu 2020. ispisao povijest. Naime, taj je mladi talijanski južnjak iz mjesta Castellmare del Stabia (30 km od Napulja) prvi vratar koji je proglašen za najboljega igrača Eura, a taj izbor traje od 1996. godine, od kada su bili nagrađeni Sammer, Zidane, Zagorakis, Xavi, Iniesta i Griezmann.

Istodobno, Gianluigi je prvi titular Eura u povijesti koji je kontinentalno natjecanje počeo bez kluba, a onda usred prvenstva ipak nekako našao posao i potpisao za Paris St. Germain. Tamo se priključio Sergiju Ramosu, s kojim će krenuti po svoj prvi značajniji klupski trofej. Do sada je s Milanom osvojio samo talijanski Superkup.

Švedska ih izbacila

Zanimljivo, Gianluigi Donnarumma ima 22 godine i od prekjučer naslov europskog prvaka, a još uvijek nema nijedan nastup na Svjetskom prvenstvu. Zato što europskih prvaka Talijana na posljednjem SP-u u Rusiji nije bilo. Zamislite, momčad za koju je tada branio Buffon (a Donnarumma je bio pričuva), a činili su je među ostalim i osvajači Eura Bonucci, Chiellini, Florenzi, Immobile, Jorginho i Insigne, u dodatnim kvalifikacijama za SP 2018. ispala je od – Švedske. Autor toga talijanskoga “čuda” bio je izbornik Gian Piero Ventura.

Međutim, nije tih mršavih 0:0 sa Šveđanima na Meazzi s kraja 2017. godine bilo prvo veliko Donnarummino razočaranje u nacionalnome dresu. Jeste li, na primjer, znali da je velikom Gianluigiju, tada 17-godišnjaku, šok na njegovu debitantskom velikom natjecanju priuštila – Hrvatska?

Da, već smo i mi gotovo zaboravili to Europsko prvenstvo do 17 godina u Bugarskoj održano 2015. godine, na kojemu je našu reprezentaciju, sa Šemperom, Brekalom, Sosom, Morom, Soldom, Kalaicom..., u četvrtfinalu zaustavila Belgija boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Utjeha za taj dramatičan i šokantan brodolom za našu reprezentaciju stigla je 19. svibnja 2015. godine u bugarskom Sozopolu. Toga dana Hrvatska je, pod vodstvom izbornika Darija Bašića, u doigravanju za plasman na Svjetsko prvenstvo do 17 godina svladala Italiju s 1:0 pogotkom kapetana Nikole More. Solinjanin je tako postao prvi hrvatski nogometaš koji će se moći pohvaliti da je svladao najboljega vratara seniorskog Europskog prvenstva. Izašavši sam pred Donnarummu, matirao ga je šukerovskom lakoćom i uskratio velikom Talijanu odlazak na Svjetsko prvenstvo u Čile.

U toj utakmici za Hrvatsku je branio Adrian Šemper, nekada velika nada Dinama, danas vratar talijanskoga Chieva. Šemper nikada nije skrivao kako je upravo Gianluigi Donnarumma njegov vratarski uzor. Iako je Adrian od Gianluigija stariji 13 mjeseci.

– Sjećam se te utakmice u Bugarskoj, u kojoj je Donnarumma već bio nastupio kao nadolazeća zvijezda. Već tada je bio najavljen kao budući golman Milana. U utakmici protiv Hrvatske imao je nekoliko sjajnih obrana, a kod Morina pogotka bio je nemoćan. Nikola je ostao sam pred njim, gurnuo loptu pokraj njega i zabio gol. No ja sam, gledajući iz vratarskoga kuta, u Donnarummi tada uočio potencijal velikoga svjetskoga čuvara mreže – kaže Šemper i nastavlja:

– Iako sam stariji od njega, nije me sram reći da u Gianluigiju vidim svoga uzora. Tvrdio bih to i da sam i tri godine stariji od njega. Jednostavno, to je nešto što osjećaš kada ga vidiš, Donnarumma isijava neku posebnu energiju. I bio sam uvjeren da će Englezima u finalu skinuti najmanje jedan jedanaesterac.

Što vas to toliko fascinira kod Donnarumme?

– Najprije, Donnarumma je imao najidealniji vratarski put. On je u Milanu dobio priliku sa 16 godina, što je za mladoga vratara fenomenalno. No taj put istodobno može biti i jako trnovit i težak ako vratar ne uživa čvrstu potporu svoga trenera. Gianluigi je kao mladi golman imao i oscilacija, što je normalno i očekivano, ali on je u Milanu iza sebe imao trenera Sinišu Mihajlovića koji ga je znao istrpjeti. A kada vratar to osjeti i kada zna da njegov status ne ovisi o jednome ili dva kiksa, onda ima savršen poligon za razvoj. A kad još imaš talent kao Donnarumma, onda ti je otvoren put prema velikoj svjetskoj karijeri – ističe Šemper.

S bijele točke zabio mu Elez

Koje Donnarummine vratarske kvalitete najviše cijenite?

– Uza sve vještine koje ima, najviše mi imponira njegov stav, izražen karakter kojim je stekao povjerenje i poštovanje svojih starijih suigrača. Donnarumma je s 22 godine postigao da njega veterani Chiellini i Bonucci doživljavaju na jednak način kako su nekada doživljavali Buffona. Ta energija koja struji između njih, ono kako si međusobno daju ruke pri svakoj Donnarumminoj intervenciji, zapravo je fascinantno. Jer, to se doista ne događa često – zaključio je Adrian Šemper.

Gianluigi Donnarumma na Europskom prvenstvu obranio je tri jedanaesterca, Španjolcu Morati u polufinalu te Englezima Sanchu i Saki u finalu. Do nastupa na Euru Donnarumma je obranio 15 jedanaesteraca, među ostalim Ciri Immobileu, Cristianu Ronaldu, Federicu Chiesi, Andrei Belottiju, Mauru Icardiju...

Među igračima koji su Gianluigiju zabili s bijele točke je i jedan Hrvat. Josip Elez u dresu Rijeke u jesen 2017. godine zabio je gol Milanu na San Siru u šokantnom porazu 2:3.

