Na ponos nacije: Modrićev gol među najljepšima, iza sebe ostavio i Cristiana

Pogodak češkog napadača Patrika Schicka s centra u susretu protiv Škotske proglašen je najljepšim golom proteklog europskog prvenstva, objavila je Europska nogometna federacija (UEFA), dok je pogodak Luke Modrića zauzeo treće mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro o Euru

Nakon što su Česi u 52. minuti oteli jednu loptu i krenuli u kontru, Schick je pucao sa sredine igrališta prebacivši neopreznog vratara Davida Marshalla. Napadač Bayer Leverkusena je pucao sa 45.4 metara što je službeno najdalja zabilježena udaljenost s koje je postignut pogodak na EURO-u.

O pobjedniku su odlučivali navijači svojim glasovima na službenoj stranici UEFA-e između 10 golova koje je izabrala Uefina tehnička komisija.

Schickov gol dobio je gotovo 800.000 glasova, na drugom mjestu je pogodak francuskog veznjaka Paula Pogbe protiv Švicarske, dok je Luka Modrić bio treći s pogotkom postignutim Škotskoj.

Foto: Owen Humphreys/PA Images/PIXSELL Euro 2020 Package File photo dated 22-06-2021 of Croatia's Luka Modric scores their side's second goal of the game during the UEFA Euro 2020 Group D match at Hampden Park, Glasgow. Issue date: Saturday July 10, 2021. Owen Humphreys Photo: PA Images/PIXSELL

Modrić je u 62. minuti zabio pogodak za 2:1. Bilo je to remek-djelo, udarac vanjskom stranom kopačke uz samu stativu.

Modrić se tim golom upisao u povijesti "vatrenih" kao najstariji hrvatski strijelac na europskim prvenstvima. Pogodak je postigao sa 35 godina i 286 dana. Dodajmo i kako je Modrić najmlađi strijelac Hrvatske na EP-ima. Na EURO-u 2008. protiv Austrije je zabio gol sa 22 godine i 273 dana.

Na četvrtom mjestu je pogodak talijanskog napadača Lorenza Insignea protiv Belgije u četvrtfinalu, a u TOP 5 je i gol Portugalca Cristiana Ronalda protiv Mađarske.

POGLEDJATE VIDEO: Ivan Zidarević najavio ustavnu tužbu zbog zabrane homoseksulacima da daruju krv