Tragičar finala proziva nakon rasističkih napada: Ne činite dovoljno da zaustavite rasizam!

Bukayo Saka promašio je posljednji jedanaesterac za Englesku u finalu Eura s Italijom i slomio se jer na njemu je bio ogroman teret - veliki trofej koji se čeka 55 godina. Iako je u velikoj većini imao podršku, doživio je i onu drugu stranu, s koje su stigle i rasističke uvrede.

Ne samo na njegov račun već i na račun Marcusa Rashforda te Jadona Sancha, dvojca koji također nije realizirao udarac s bijele točke. Tom je trojcu zajedničko što su tamnoputi pa su ogorčeni rasistički orijentirani navijači krenuli u pohod na društvenim mrežama.

Britanski premijer Boris Johnson zaprijetio je vlasnicima društvenih mreža da ukoliko ne uklone takvu vrstu uvreda, kaznit će ih s deset posto globalnih prihoda na godišnjoj razini. A progovorio je i Saka.

- Ne postoje riječi kojima bih opisao koliko sam razočaran rezultatom i mojim jedanaestercem. Vjerovao sam da ćemo pobijediti to za vas. Žao mi je što nismo uspjeli do trofeja ove godine, ali obećavam da će ova generacija dati sve od sebe kako bismo to ispravili. Bila mi je čast nastupati za Englesku, igrati u prvom velikom finalu nakon 55 godina... Mnogo sam naučio od ovog iskustva i mojih suigrača, koji su mi kao braća - počeo je Saka pa se osvrnuo na uvred:

- Rasizmu i mržnji nema mjesta u nogometu ili bilo kojem dijelu društva. Pozivam odgovorne u Facebooku, Instagramu i Twitteru da učine više kako bi zaustavili govor mržnje, znam da ne čine dovoljno. Ne želim da neko dijete, kao ni odrasla osoba, dobivaju poruke kao što sam ih dobio ja. A znao sam da će stići, znao sam i u kojem obliku, čim sam promašio jedanaesterac.