VIDEO Blažičko u prijenosu uživo branio Pezzijev rasistički ispad: Stupidni lov na vještice

Ugledni sportski novinar Edo Pezzi izazvao je podosta pažnje rasističkim ispadom tijekom govora o ponašanju Engleza na Europskom prvenstvu. Kolega Ivica Blažičko iskoristio je prijenos utakmice Valura i Dinama na Hrvatskoj nogometnoj televiziji (HNTV) kako bi ga branio, a pritom kritizirao one koji su objavili sami ispad.

Naime, Pezzi je sve izrekao na četvrtom programu HRT-a i još, uz to, postoje titlovi kako se ne bi ništa izgubilo "u prijevodu".

- Ja sam živio u Engleskoj godinu dana kao student, tamo davno na Svjetskom prvenstvu 1966. u nogometu. To je bio sasvim drukčiji narod od ovoga sada. Svašta je došlo u tu zemlju i tu se ne treba čuditi ovim stvarima - rekao je Pezzi u svome komentaru pa se u kasnijem intervjuu branio:

- Nažalost, to je traženje teme gdje je nema. Bojim se da je prvo netko nepismen pročitao tekst, pa je krenulo. Nigdje u onome što sam rekao nema rasizma, samo je riječ o odnosu Engleza prema nogometu. Cijela moja poanta je to, njihova uobraženost i potcjenjivanje suparnika. Pa gdje ste vidjeli ikad u sportu da netko proglašava unaprijed praznik jer će biti prvak? To je, po meni, nedopustivo. Skidanje srebrne medalje je omalovažanje Talijana, navijača i svih ljubitelja sporta.

Blažičko je pak odlučio iskoristiti prijenos utakmice kako bi izrekao svoje mišljenje, u kojem napadom na kolege brani kolegu. Koji je, u najmanju ruku, na potpuno nespretan način rekao što misli.

- Molim vas za oproštenje, za kratku digresiju. U moru medijskih gluposti, danas se hrvatska javnost zabavljala jednom spektakularnom. Radijski i TV veteran zbog svojih je razmišljanja o engleskoj reprezentaciji i Euru prozvan, ni manje ni više, rasistom - kazao je Blažičko, zatim izrekao nekoliko narodnih mudrosti pa krenuo još žešće:

- Dragi barba Edo, želim ti zdravlje i puno dobrog duha. Uz poruku, nisi sam, glupost je teško liječiti. Moja podrška sigurno nije puno vrijedna, ali bilo bi dobro da je jave stotine sportaša. Kroz karijeru je izvještavao i razgovarao sa stotinama njih, bez obzira jesu li bili tamnoputi ili krivoputi... Neka se jave pa da ovaj hinjeni i stupidni lov na vještice prestane.

Trajalo je to dobre dvije minute na samom početku susreta na Islandu.

Što je sve Blažičko rekao poslušajte OVDJE (od druge do pete minute utakmice).