Kamo će Dinamo sa silnim igračima? Za neke od njih nema mjesta u Maksimiru...

Kad su u Dinamu počeli kovati planove za pripreme za novu sezonu, znali su da će u startu imati prevelik kadar igrača. Jer, puno plavih vratilo se s posudbi i sada, kada su se priključili i svi reprezentativci, jasno je da je u Maksimiru previše igrača.

Klub su zasad trajno napustili Joško Gvardiol, koji je igrač Leipziga, te Izet Hajrović, koji je prešao u grčki Aris. Dinamo je kupio napadača Šibenika Denija Jurića, ali on će ostati na posudbi na Šubićevcu. Na posudbu u Šibenik otišao je Antonio Marin, no posudbi će biti još, plavi već rješavaju nova privremena odredišta za dva, tri igrača. I bez obzira na to, morat će još smanjivati kadar.

Tako mjesta u zrakoplovu koji je plave vozio na Island nije bilo za sve. Očekivano je kod kuće ostao Dominik Livaković, no takav je i bio plan jer on i nije na popisu igrača za prvo kolo, ali bit će za drugo. Osim ako za njega ne dođe prava ponuda, o čemu se stalno nagađa, jer puno je klubova koji se spominju uz njegovo ime. No svoje mjesto na putu u Reykjavik nije našao ni Amer Gojak, koji se vratio s posudbe u Torinu, koji ga na kraju nije otkupio. Krznar je rekao da ozbiljno računa s njim i da kandidira za prvu momčad, no za Valur nije u konkurenciji.

U Zagrebu su ostali trenirati i Sandro Kulenović, Dario Špikić, Mario Ćuže, Josip Šutalo i mladi Martin Baturina. Naravno, na popisu putnika nije bilo ni Komnena Andrića, Iyayija Atiemwena, Marka Bulata, Marina Lovca, Marina Čabraje i Robbieja Burtona. Dobar dio tih igrača uskoro će biti i trajnije izvan kadra, ali kako je riječ o uistinu kvalitetnim igračima, držimo da bi gotovo svakom našem klubu bili prava pojačanja.

U Dinamo su se vratila još dva igrača. Naime, Soudani je trenutačno bez kluba, neće nastaviti karijeru u Dinamu, ali maksimirski mu je klub omogućio da trenira s igračima koji su ostali u Zagrebu. Ivo Pinto pak trenira s juniorima, njemu je istekla posudba u portugalskom Rio Aveu i tek treba vidjeti kamo će dalje.