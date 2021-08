Hrvatski rukometaši najavili: Vrijeme je za novu medalju

Hrvatska je od 12. – 22. kolovoza domaćin Europskog prvenstva rukometaša do 19 godina, ili službeno M19 EHF EURO 2021.

Utakmice će se igrati u Varaždinu i Koprivnici, a na prvenstvu sudjeluje 16 reprezentacija koje su razvrstane u četiri skupine. Skupine A i B igraju se u Varaždinu. Hrvatska se nalazi u skupini D s Portugalom, Austrijom i Francuskom.

Susrete prvog kruga, hrvatska će izabrana vrsta igrati u Koprivnici. Taj grad domaćin je i skupine C u kojoj se nalaze Danska, Njemačka, Norveška i Rusija, a iz koje će Hrvatska dobiti suparnike u drugom krugu. Iz svake skupine, dvije najbolje reprezentacije nastavljaju borbu za naslov europskog prvaka odnosno poredak od 1. – 8. mjesta. Preostale momčadi razigravaju za poredak od 9. – 16. mjesta.

Hrvatska reprezentacija je pod vodstvom izbornika Kreše Ivankovića odradila četiri kruga priprema za ovo natjecanje, od Ivanić Grada, Delnica, preko Đurđevca, da bi posljednjih šest dana obavili završne pripreme u Ludbregu.

Zbog korone (COVID -19) igrači koji će predstavljati Hrvatsku na ovom natjecanju, nisu do sada imali ni jedno europsko ili svjetsko prvenstvo. Iza njih je tek jedno malo veće natjecanje. Riječ je Olimpijskom festivalu mladih u Bakuu 2019. godine (EYOF) kad su bili pobjednici. Tad su još bili mlađi kadeti. Iz toga sastava u ovoj momčadi je 12 igrača.

"Cijelo ljeto smo s dečkima, četiri faze priprema su iza nas i sve nestrpljivo čekamo. Analiziramo protivnike, prvi na redu je Portugal i očekujemo jednu pravu mušku utakmicu. Cilj je svakako prolazak skupine, a mi idemo utakmicu po utakmicu. Navijači na tribinama su velika prednost za Hrvatsku", izjavio je izbornik Krešo Ivanković.

"Mislim da možemo biti zadovoljni s odrađenim pripremama. Kombiniramo obranu i napad i zasad je sve u redu. Puno smo truda uložili, puno okupljanja preko ljeta. Pozivam sve navijače da dođu i da nas podrže", nadovezao se kapetan Dominik Kuzmanović.

Prvi susret hrvatska reprezentacija igra u četvrtak 12. kolovoza u 20.30 sati protiv Portugala, čiji su mladi rukometaši posljednjih godina pravi hit. Dan kasnije, slijedi susret s Austrijom u istom terminu, a posljednji susret prvog dijela natjecanja, Hrvatska igra protiv Francuske u nedjelju 15. kolovoza u 20.30 sati.

Inače, Hrvatska je do sada na europskim prvenstvima do 18 godina osvojila dva zlata i dva srebra i po tome je najbolja na Starom kontinentu. Na europskoj smotri igrača do 20. godina imamo tek jedno srebro, osvojeno u Turskoj 2012. godine.