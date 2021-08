Pukla ljubav slavnog para: „Mirno smo se razišli. Ostalo je naša privatna stvar"

„Mirno smo se razišli. Ostalo je naša privatna stvar. I Laura i ja molimo da se respektira naša privatna sfera“, rekla je bivša austrijska i svjetska skijaška zvijezda Marcel Hirscher za austrijski dnevni list Kronene Zeitung. Razlog razilaska za sada je nepoznat.

Isti izvor u ponedjeljak navodi kako je Hirscherova supruga Laura, koju je upoznao 2009. godine u krugu zajedničkih prijatelja i s njom se 2018. godine vjenčao na Ibizi, cijelo vrijeme njegove skijaške karijere provela na njegovoj strani. Marcel i Laura vjenčali su se kratko nakon što je Hirscher 2018. godine osvojio dvostruko olimpijsko zlato. Roditelji su dvoje male djece.

„Ona me je upoznala dok sam bio – Nobody. Cijeli je put prošla samnom. Bez Laure nikada ne bi bilo svih tih mojih kugli i medalja“, istakao je Marcel.

Kronen Zeitung piše kako već tjednima u austrijskoj saveznoj pokrajini Salzburg gdje živi i obitelj Hirscher, kolaju priče o „teškoj bračnoj krizi između skijaškog kralja i supruge“. List navodi kako se nada da će se situacija uskoro primiriti i da će Marcel Hirscher ponovno postati tjelesno i privatno jak, kao što je uvijek bio. A što, kako u nastavku stoji, nije baš jednostavno, nakon „dvostrukog loma: prvo noge, pa sada i braka“.

Naime, Hirscher je nedavno na moto reliju Hard-Enduro „Red Bull Romaniaes“ pao s motora i imao teški prijelom lijeve noge, nakon čega je prebačen u bolnicu u Salzburg. Svojim je obožavateljima iz bolničkog kreveta poslao video-poruku kako je uspješno operiran i da se osjeća dobro.

To je bila njegovo posljednje komuniciranje s javnošću do danas kada su gotovo svi austrijski mediji objavili bombastičnu vijest i Hirscherovu osobnu potvrdu da su se on i supruga Laura razišli. Učinio je to, kako ističu mediji, jer želi zaštiti svoju obitelj i „ne želi medijsku pompu“.

