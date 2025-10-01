Procurio lukavi plan: Vučić je na sve mislio, evo kako sad planira utišati prosvjednike

Odluka koja je uzburkala sportsku i političku javnost u regiji stigla je iznenada: ključna kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo između nogometnih reprezentacija Srbije i Albanije, zakazana za 11. listopada, neće se igrati u Beogradu. Umjesto toga, Nogometni savez Srbije (FSS) je, uz suglasnost Uefe i albanskog saveza, dvoboj premjestio na stadion "Dubočica" u Leskovcu. Kao službeni razlog navedeni su sigurnosni rizici i želja da se izbjegnu incidenti poput onih iz 2014. godine, no malo tko vjeruje u tu priču. Sve glasnija su nagađanja kako iza svega stoji pomno osmišljen plan srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da utiša kritičare i spriječi novo javno poniženje nakon uvreda koje je doživio na utakmici protiv Engleske, kada mu je više od 40.000 ljudi s tribina skandiralo pogrdne poruke.

Plan je, prema navodima medija, jednostavan i učinkovit. Premještanjem utakmice u Leskovac, na stadion čiji je kapacitet tek nešto veći od 8.000 mjesta, drastično se smanjuje broj potencijalnih "nepodobnih" navijača. Dodatnu pogodnost za vlasti predstavlja i kazna Fife, izrečena FSS-u zbog incidenata na utakmici protiv Engleske 9. rujna. Kazna uključuje zatvaranje 20% kapaciteta stadiona, što znači da će na tribinama "Dubočice" moći biti prisutno tek oko 6.500 gledatelja. Takvim ograničenim brojem puno je lakše manipulirati i osigurati da na stadion uđu samo oni koji neće stvarati probleme vlastima, već će pružati bezrezervnu podršku reprezentaciji, ali i režimu.

Najveću sumnju u cijelu operaciju unosi činjenica da ulaznice za utakmicu, desetak dana prije njezina odigravanja, još uvijek nisu puštene u slobodnu prodaju. Na tu je apsurdnu situaciju upozorio i predsjednik Sindikata nogometaša "Nezavisnost" Mirko Poledica, koji je javno upitao FSS zašto karata nema. "Ovo je prvi put za više od 100 godina da se tako nešto događa", istaknuo je Poledica, izražavajući nezadovoljstvo i prenoseći vjerovanje navijača da će sve ulaznice biti podijeljene, a ne prodane. Time se praktički onemogućuje dolazak običnih navijača, a otvara prostor za popunjavanje tribina takozvanim "ljudima iz režima", provjerenim članovima stranke i poslušnicima.

Društvene mreže i medijski komentari prepuni su bijesa i optužbi na račun vlasti. Bivši košarkaš Vladimir Štimac, poznat kao veliki protivnik režima, cinično je komentirao Poledičino pitanje: "Zato što je Vučić kupio sve, pa daje svojima plus 50 eura i sendvič." Drugi komentari sugeriraju da je na djelu "veliki strah od Beograda" i da se karte dijele samo onima "u koje se ne sumnja" da će skandirati protiv predsjednika. Navodno su navijači iz Beograda i Niša već odbijeni u pokušaju da dođu do ulaznica. Cijela situacija ukazuje na to da će utakmica u Leskovcu biti više politički performans nego sportski događaj, a Uefa je, svjesna napetosti, odlučila poslati čak dvojicu svojih časnika za sigurnost koji će pomno pratiti svaki detalj na tribinama i oko njih.