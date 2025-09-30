Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OVO SE PRVI PUT DOGODILO

VIDEO Šok za Vučića na javnoj televiziji: 'Neke stvari su nedopustive'

Beograd: Vučić se obratio medijima povodom eskalacije prosvjeda u državi
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 07:22

U emisiji 'Važne stvari' jedan je dječak pozitivno komentirao prosvjede studenata u Srbiji što je rijedak trenutak na državnoj televiziji

Neobičan trenutak dogodio se u emisiji "Važne stvari" na Radioteleviziji Srbije (RTS), javnom servisu koji rijetko pozitivno govori o studentskim prosvjedima u Srbiji. Naime, tijekom razgovora s frizerom i voditeljem, jedan je dječak komentirao aktualne događaje, spomenuvši da su zbog blokada i prosvjeda nastali prekidi u nastavi.

"Kakve su to blokade i prosvjedi?" upitao je voditelj.
"Studenti se bore za pravdu, za našu budućnost", odgovorio je dječak.

Snimka ovog razgovora brzo se proširila društvenim mrežama, jer je rijedak primjer podrške prosvjednicima na javnoj televiziji. Pokret "Kreni promeni" uz video je napisao: "Velika djeca za male ljude. Pumpa na RTS-u".

Na snimku je reagirao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavivši: "Ne mogu reći da je RTS potpuno nepristojan, blokaderski i antidržavan, to ne bi bilo pošteno. No, neke stvari su nedopustive. Djeca se ne smiju zloupotrebljavati, a ovo nije prvi put."
Ključne riječi
Prosvjedi studenata Aleksandar Vučić Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još