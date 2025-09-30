VIDEO Šok za Vučića na javnoj televiziji: 'Neke stvari su nedopustive'

Neobičan trenutak dogodio se u emisiji "Važne stvari" na Radioteleviziji Srbije (RTS), javnom servisu koji rijetko pozitivno govori o studentskim prosvjedima u Srbiji. Naime, tijekom razgovora s frizerom i voditeljem, jedan je dječak komentirao aktualne događaje, spomenuvši da su zbog blokada i prosvjeda nastali prekidi u nastavi.

"Kakve su to blokade i prosvjedi?" upitao je voditelj.

"Studenti se bore za pravdu, za našu budućnost", odgovorio je dječak.

Snimka ovog razgovora brzo se proširila društvenim mrežama, jer je rijedak primjer podrške prosvjednicima na javnoj televiziji. Pokret "Kreni promeni" uz video je napisao: "Velika djeca za male ljude. Pumpa na RTS-u".

Na snimku je reagirao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavivši: "Ne mogu reći da je RTS potpuno nepristojan, blokaderski i antidržavan, to ne bi bilo pošteno. No, neke stvari su nedopustive. Djeca se ne smiju zloupotrebljavati, a ovo nije prvi put."