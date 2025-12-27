Vlašić na pragu povijesnog rekorda: Ovo je uspjelo još samo dvojici igrača Torina

Pogodak Nikole Vlašića u 27. na kraju je ispao utješni za njegov Torino u 17. kolu Serie A. Hrvatski reprezentativac zabio je prvi pogodak na utakmici, ali je gostujući Cagliari preokrenuo golovima Mattea Pratija u 45. i Semiha Kilicsoya u 66. minuti.

Bio je ovo sedmi prvenstveni poraz za Torino, ali čak četvrta uzastopna utakmica u kojoj je Vlašić zabio za svoj klub. Kada se pogledaju golovi i asistencija, bila je ovo šesta uzastopna utakmica u kojoj je bivši igrač Hajduka direktno sudjelovao kod pogotka. Postao je time tek treći igrač Torina koji je sudjelovao kod pogotka u šest uzastopnih utakmica otkako se Serie A vratila na sistem natjecanja s 20 momčadi u sezoni 2004./05. Šest takvih utakmica imao je i Ciro Immobile.

Dulji niz zabijanja ili asistiranja u uzastopnim utakmicama od igrača Torina ima samo Andrea Belotti. On je u sezoni 2019./20. zabio pogodak u sedam utakmica u nizu, a Vlašić se već u sljedećoj utakmici može izjednačiti s njim, dok mu dvije pobjede nedostaju do apsolutnog rekorda.

Torino se trenutačno nalazi na 13. mjestu ljestvice Serie A s 20 bodova, dok se Cagliari popeo na 14. s 18.