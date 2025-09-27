'Pretpostavljam da je razlog ovakve situacije namjeran, da nije postojala volja, da Vučić nije htio'

Ostaje tek nekoliko dana do 1. listopada kada bi, nakon šest odgađanja, trebale na snagu stupiti sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog vlasništva ruskog Gazproma. Iako je dio vlasništva ruska kompanija nedavno prebacila na jednu svoju podružnicu, to ne mijenja na stvari činjenicu da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije uspio ostvariti da vlasništvo nad najvećom naftnom kompanijom u Srbiji, i jedinom s mogućnošću prerade sirove nafte, preuzme država. Srbiju to suočava sa situacijom da ususret zimi ostane bez energenata, ali i Vučića s mogućnošću da ostane bez vlasti, konačno nakon mjeseci i mjeseci uličnih prosvjeda.

Sankcije Sjedinjenih Američkih Država značile bi da se u Naftnu industriju Srbije ne može dovoziti ni nafta neruskog porijekla putem Jadranskog naftovoda, kao što se ne bi mogla obavljati ni plaćanja, naime, sankcije nemaju utjecaja samo na izvoz derivata jednostavno zato što NIS ne izvozi.

Kako nam kaže naftni konzultant Jasminko Umićević, Vučić je mogao povući poteze koji ne bi doveli do ove situacije, no čekao je i to će ga čekanje koštati. – Iako, te su sankcije nepravedne, ne vidim im svrhu, zašto bi se sada sankcionirala Naftna industrija Srbije kad ona ne kupuje rusku naftu? A cijelo se vrijeme dopušta Slovacima i Mađarima da kupuju naftu iz Rusije. Ovo će dovesti do poremećaja u Srbiji jer ondje jednostavno nema dovoljno robe. Nemaju je ni Rusi, kojima su Ukrajinci napravili velike štete, pa su donijeli odluku da izvoza više nema. Nećemo sada dramatizirati, ali moguće su velike nestašice i u Europi. Ide zima, ako NIS nešto i izvozi u BiH, neka to slobodno zabrane, ali neka nastavi opskrbljivati domaće tržište – tumači Umićević ponavljajući kako nije jasno zašto je Vučić toliko dugo čekao s rješenjem za NIS.

– Odgovornost je isključivo na njemu. Smanjenje udjela Gazproma raspodjelom sa svojom podružnicom još je na početku uvođenja sankcija proglašeno izigravanjem sankcija. Vučić je do sada mogao nacionalizirati potreban udio kako bi Srbija stekla većinsko vlasništvo, a nije – kaže Umićević.

U slučaju aktiviranja sankcija Srbija više neće imati načina da dođe do nafte. Ali ti su načini u visokoj teoretskoj sferi. Nafte, ponovimo, nema da bi se onda prevezla baržama, a ako dođe do pokušaja izvršenja plana spajanja na naftovod Družba, to nema smisla jer je nafta opet – ruska. Takav je potez, uostalom, i tehnički nerazuman jer iz JANAF-a se nafta dobiva odmah, i to ona koja nije ruskog porijekla. Jasno je da u situaciji sankcija gubi i JANAF.

"Nije to dobra vijest, ali je očekivana. Mi smo kolateralna šteta odnosa Zapada i Rusa, platit ćemo vrlo visoku cijenu", rekao je Vučić medijima u Srbiji", citira nova.rs. Vučić je rekao da predstoji "teško vrijeme i teška zima" te da će "učiniti sve što može" kako bi građani imali "toplu zimu u svojim domovima".

– Srbija ima državnih rezervi, po mojoj procjeni, sigurno za tri mjeseca. Mogli bi dobiti određene količine derivata uvozom od MOL-a ili iz Rumunjske, u kojoj je vlasnik rafinerije u Ploieştiju OMV. No derivati se ne kupuju telefonskim pozivom, nego se moraju unaprijed dogovarati planovi proizvodnje. Srbija je morala imati već pripremljene ugovore. Pretpostavljam da je razlog ovakve situacije namjeran, da nije postojala volja, da Vučić nije htio. Nije bez razloga da ga na razgovore nije primio nitko na višoj poziciji od Grenella – kaže Umićević.

Kada se stvari tako sagledaju, možda je zapravo i plan da se ovakvim potezom konačno Aleksandra Vučića otjera s vlasti, a imao je dovoljno vremena da učini nešto. U svakom slučaju ovakva situacija nije dobra ni za Srbiju kao državu ni za narod koji tamo živi, jer ondje se još troši jako puno derivata, i dalje se za grijanje koristi lož-ulje, potrošnja energenata prilično je neracionalna, a i kamionski promet vrlo je frekventan. Što se tiče situacije sa Slovačkom i Mađarskom, pogotovo govora mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjárta u Ujedinjenim narodima, naš sugovornik smatra da mu je povod to što je Mađarskoj propao pokušaj da se Europu dovede pred svršen čin, a izjalovio im se i plan igranja na dolazak Donalda Trumpa.

– Treba imati na umu da kada se radi o Slovačkoj i Mađarskoj u kontekstu nafte, zapravo govorimo o MOL-u, koji je vlasnik i slovačkog Slovnafta. Mađarski ministar ne govori istinu, Jadranski naftovod doista ima tehničkih mogućnosti namiriti potrebe tih rafinerija, ali Mađari s tim u vezi jednostavno nisu radili ništa. Bili su i na sastancima u JANAF-u, sve znaju, već sada može se provesti 11-12 milijuna barela prema tim destinacijama, a može se to dovesti i do 14 milijuna, kada bi se pojačale kompresorske stanice, no oni nisu napravili ništa pravdajući se da im je to skupo – kaže Umićević.