Procurili detalji sramote i skandala koji je zgrozio Srbiju, poznata faca 'kocka, drogira se i kamatari'

Prvorazredni skandal, koji je prošao gotovo ispod radara, dogodio se na sjednici Zajednice Superlige i Prve lige Srbije. Pred brojnim svjedocima, jedan predstavnik kluba iznio je teške optužbe na račun nogometnog suca, jasno izgovorivši njegovo ime, prenosi Kurir. Optužio ga je da koristi droge, da je ovisnik o kocki i klađenju te da je u bliskoj vezi sa zelenašima od kojih uzima novac na kamatu.

Najšokantniji dio priče je potpuni izostanak reakcije. Iako su optužbe izrečene javno na službenom sastanku, nikakva istraga nije pokrenuta. Niti je dužnosnik pozvan na razgovor, niti je prozvani sudac ispitan ili suspendiran. Kako prenose srpski mediji, slučaj je zataškan, što otvara pitanje tko štiti suce upletene u kriminal i postoji li volja da se sustav pročisti.

Problemi, nažalost, nisu ograničeni samo na nogomet. Da je veza sportskih djelatnika i podzemlja ozbiljna prijetnja, pokazao je drugi ovomjesečni slučaj kada je uhićen poznati košarkaški sudac Uroš Nikolić. Sumnjiči ga se da je član kriminalne skupine "Vračarci", a tijekom pretresa njegovog stana, kako navodi Kurir, policija je zaplijenila 250 tisuća eura. Iako se radi o drugom sportu, slučaj potvrđuje alarmantan obrazac infiltracije kriminala u sportsko suđenje, pokazujući da je problem sustavan.