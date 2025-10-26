Naši Portali
JAVNO JE PROZVAN

Procurili detalji sramote i skandala koji je zgrozio Srbiju, poznata faca 'kocka, drogira se i kamatari'

FREEPIK
VL
Autor
vecernji.hr
26.10.2025.
u 13:48

Sportsku javnost u Srbiji potresaju afere koje nemaju veze s terenom. U centru pažnje su suci, ne zbog odluka tijekom utakmica, već zbog ozbiljnih optužbi za povezanost s drogama, kriminalom i kockom, što baca tamnu sjenu na integritet sporta

Prvorazredni skandal, koji je prošao gotovo ispod radara, dogodio se na sjednici Zajednice Superlige i Prve lige Srbije. Pred brojnim svjedocima, jedan predstavnik kluba iznio je teške optužbe na račun nogometnog suca, jasno izgovorivši njegovo ime, prenosi Kurir. Optužio ga je da koristi droge, da je ovisnik o kocki i klađenju te da je u bliskoj vezi sa zelenašima od kojih uzima novac na kamatu.

Najšokantniji dio priče je potpuni izostanak reakcije. Iako su optužbe izrečene javno na službenom sastanku, nikakva istraga nije pokrenuta. Niti je dužnosnik pozvan na razgovor, niti je prozvani sudac ispitan ili suspendiran. Kako prenose srpski mediji, slučaj je zataškan, što otvara pitanje tko štiti suce upletene u kriminal i postoji li volja da se sustav pročisti.

Problemi, nažalost, nisu ograničeni samo na nogomet. Da je veza sportskih djelatnika i podzemlja ozbiljna prijetnja, pokazao je drugi ovomjesečni slučaj kada je uhićen poznati košarkaški sudac Uroš Nikolić. Sumnjiči ga se da je član kriminalne skupine "Vračarci", a tijekom pretresa njegovog stana, kako navodi Kurir, policija je zaplijenila 250 tisuća eura. Iako se radi o drugom sportu, slučaj potvrđuje alarmantan obrazac infiltracije kriminala u sportsko suđenje, pokazujući da je problem sustavan.
Ključne riječi
skandal Srbija

Komentara 2

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
15:08 26.10.2025.

Fuj, smrdija

Avatar Idler 3
Idler 3
14:20 26.10.2025.

A kakšni model opankih nosiju Uroš i njegvi ?

