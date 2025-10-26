Evo gdje možete pogledati prvi El Clasico bez Luke Modrića, spektakl Reala i Barcelone

Nedjeljno poslijepodne rezervirano je za nogometnu poslasticu koja nadilazi sportske okvire. Na legendarnom stadionu Santiago Bernabeu, s početkom u 16:15 sati, snage će odmjeriti vječni rivali, Real Madrid i Barcelona, u sklopu 10. kola španjolske La Lige. Ulog je ogroman jer bi ishod ovog susreta mogao značajno utjecati na daljnji tijek prvenstva. Madriđani u dvoboj ulaze s prvog mjesta na ljestvici, s dva boda prednosti ispred Katalonaca, što znači da bi pobjedom stvorili osjetniju razliku, dok Barceloni trijumf donosi preuzimanje vrha ljestvice i neprocjenjivu psihološku prednost u nastavku sezone.

Iako statistika i trenutna forma blagu prednost daju domaćinu, povijest El Clasica uči nas da favoriti često ostaju samo na papiru. Prema prognozama kladionica, Real Madrid se smatra favoritom za pobjedu s koeficijentom 2, dok je na slavlje Barcelone tečaj postavljen na 3,2. Ipak, navijači "Kraljevskog kluba" s oprezom ulaze u dvoboj, dobro se sjećajući prošle sezone. Tada je Barcelona dominirala u međusobnim susretima, pobijedivši u sve četiri natjecateljske utakmice, što im sigurno daje vjetar u leđa da i ove nedjelje pokušaju osvojiti Madrid i ponoviti prošlogodišnji uspjeh.

Ovogodišnji El Clasico imat će i posebnu, pomalo nostalgičnu notu za hrvatske navijače. Bit će to prvi veliki derbi nakon sezone 2011./2012. u kojem neće nastupiti nijedan hrvatski nogometaš, nakon odlaska kapetana Vatrenih, Luke Modrića, iz Reala. Njegovim odlaskom završena je jedna velika era u kojoj je ostavio neizbrisiv trag. Kroz povijest, dres Reala nosila su petorica Hrvata: uz Modrića, tu su bili i Mateo Kovačić, Robert Jarni, Davor Šuker te Robert Prosinečki. S druge strane, za Barcelonu su igrala četvorica: Ivan Rakitić, koji je ostavio najdublji trag, Alen Halilović, Goran Vučević te Robert Prosinečki, jedan od rijetkih igrača koji su nastupali za oba kluba.

Za sve one koji ne žele propustiti ovaj nogometni spektakl, osiguran je izravan prijenos utakmice u Hrvatskoj. Dvoboj između Real Madrida i Barcelone moći ćete pratiti uživo na kanalu Arenasport 3, a program posvećen derbiju kreće i prije samog početka utakmice u 16:15 sati.