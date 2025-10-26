Naši Portali
OVO MOŽE SAMO ON

Luka Modrić srušio rekord, hrvatski maestro odigrao je gotovo nestvarnu utakmicu

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
Autor
Patrik Mršnik
26.10.2025.
u 12:17

Hrvatski maestro Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta u remiju Milana i Pise 2:2. Unatoč lošem rezultatu, Modrić je pružio jednu od najboljih partija sezone i postavio novi rekord Serie A

Luka Modrić je u remiju Milana protiv Pise (2:2) postavio novi rekord Serie A. Hrvatski kapetan, koji i u 41. godini pokreće igru milanskog kluba, upisao je nevjerojatna 44 precizna dodavanja u posljednjoj trećini terena iz isto toliko pokušaja. Njegova savršena izvedba donijela mu je titulu igrača utakmice, a mediji su ga opisali kao "jedino svjetlo u tami" blijedog Milana. Unatoč osobnom trijumfu, Modrić nije skrivao razočaranje.

Statistika potvrđuje njegovu dominaciju. Prema Sofascoreu, zaradio je ocjenu 9.2, najvišu u dresu Rossonera, uz 121 dodir s loptom i točnost dodavanja od 96% (102/106). Svih osam dugih lopti bilo je precizno, a stvorio je i četiri ključne prilike. Njegov rekord od 44 točna dodavanja u napadačkoj trećini daleko nadmašuje najbliže pratitelje u Serie A, poput Rema Freulera (31) ili Nicole Barelle (29), što dodatno naglašava veličinu njegovog postignuća.

Prepoznajete li mladića koji je zadužio Hrvatsku za sva vremena? Danas slavi rođendan

Ipak, Modrićeva briljantnost nije bila dovoljna za pobjedu. Momčad Massimiliana Allegrija povela je u 7. minuti golom Rafaela Leaa, no uslijedilo je opuštanje. Pisa je to iskoristila i preokrenula rezultat golovima Juana Cuadrada iz jedanaesterca (60') i M'Bale Nzole (86'). Milan je od poraza spasio Zachary Athekame golom u sudačkoj nadoknadi, a asistenciju za izjednačenje upisao je upravo Modrić, okrunivši svoju nevjerojatnu predstavu.

Nakon utakmice, Modrić nije tražio isprike. "Samo je naša krivnja što nismo pobijedili. Ispustili smo dva jako važna boda", rekao je. "Ovakve utakmice kod kuće, uz dužno poštovanje Pisi, morate pobijediti. Tužni smo i ljuti jer smo propustili veliku priliku. Trebali smo 'ubiti' utakmicu u prvom poluvremenu, ali smo u nastavak ušli previše mekano i to nam se osvetilo", zaključio je kapetan, upozorivši da bi ovakvi kiksevi mogli skupo koštati Milan u borbi za naslov.
Vatreni Hrvatska rekord Luka Modrić

