Procurila nova snimka: McGregor je započeo masovnu tučnjavu?!

UFC 229 završio je masovnom tučnjavom timova Khabiba Nurmagomedova i Conora McGregora, ali nove snimke pokazuju da je i slavni Irac sudjelovao u kaosu, a možda i sve započeo.

Tučnjava je izbila nakon što je Nurmagomedov porazivši McGregora u glavnoj borbi večeri iskočio iz kaveza i ušao u obračun s Irčevim trenerom i prijateljem Dillonom Danisom.

U kaosu nakon toga neki od Khabibovih timskih kolega napali su McGregora u kavezu, ali snimka iz drugog kuta pokazuje da se prije toga i McGregor na ogradi uključio u obračun s jednim od članova protivničkog tima.

'Dobra borba, veselim se uzvratu', napisao je McGregor u poruci na Twitteru, dok je preko Instagrama poručio: 'Vratit ću se'.

No tko zna hoće li doći do uzvrata. Predsjednik UFC-a Dana White je nakon incidenta rekao:

- Ma, ne pada mi napamet da im ponovno dogovaram borbu. Trudio sam se držati ih podalje jednog od drugog. Očito se ovdje radi o mržnji, ne samo između njih, već i dvije skupine ljudi.

Wow maybe you’re blind. Conor attacked first? How about Khabib going over to Conor’s cornerman to attack? This is the first attack. Idk what y’all blind people are saying. pic.twitter.com/katxvZfAnP