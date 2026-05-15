Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'DAVID PROTIV GOLIJATA'

VIDEO Hrgović i Allen odradili službeno vaganje: Britanac kroz šalu otkrio tajnu životne forme

Dillian Whyte v Moses Itauma - Weigh-in for EWC25 Fight Week
HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.05.2026.
u 20:39

"Jeo sam manje čokolade i slatkiša. Puno sam se žrtvovao, ali ne mogu se žaliti. Boksam kako bih zaradio za život, a ljudi ovdje svakodnevno se žrtvuju. Ja živim svoj san"

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović sutra se vraća u akciju borbom protiv Davea Allena u Doncasteru. 'El Animal' je dugo bio bez meča, još otkako je pobijedio Davida Adeleyea u kolovozu prošle godine. Ovo je za njega povratnička borba protiv boksača koji u nju ulazi kao potpuni autsajder i gotovo mu nitko ne daje šanse protiv jednog od najboljih teškaša svijeta.

Borci su danas odradili i službeno vaganje uoči same borbe. Hrgoviću je vaga pokazala 112.67 kilograma što je tri kilograma više nego što je imao u borbi protiv Adeleyea. Allen je s druge strane u impresivnoj formi, možda i najboljoj u karijeri. Njemu je vaga pokazala 112.85 kilograma što je za čak deset kilograma manje nego što je imao u svojoj posljednjoj borbi u veljači.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Ova borba promovira se kao susret 'Davida i Golijata' aludirajući na veliku razliku u renkingu i prestižu kod boraca. Hrgović je na konferenciji za medije zadržao stoicizam koji se i očekuje od velikog favorita:

- Sve ćemo vidjeti sutra. Idemo na posao. Spreman sam i jedva čekam borbu. Nije me briga što su navijači protiv mene, u ringu ćemo biti samo on i ja. Da se skupi i milijun ljudi, neće mu moći pomoći. Idemo na posao! - poručio je.


Allen je s druge strane bio puno opušteniji pa je tako prvo objasnio kako se doveo u tako dobru formu:

- Jeo sam manje čokolade i slatkiša. Puno sam se žrtvovao, ali ne mogu se žaliti. Boksam kako bih zaradio za život, a ljudi ovdje svakodnevno se žrtvuju. Ja živim svoj san. Boksat ću pred 10 tisuća ljudi u Doncasteru protiv jednog od najboljih teškaša. To je također moj san i jako sam sretan čovjek - rekao je pa se osvrnuo na Hrgovića:

- On je sjajan borac, ali ne bojim ga se. Cijeli tjedan priča da ga ne želim pogledati i da sam uplašen, ali mene on ne zanima. Sutra nas čeka meč. Na papiru ja ne bih ni trebao biti u ringu s njim, ali sutra ćemo u Doncasteru imati posebnu večer i jedno od najvećih iznenađenja u povijesti britanskog boksa.
Ključne riječi
Boks Dave Allen Filip Hrgović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!