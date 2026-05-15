VIDEO Hrgović i Allen odradili službeno vaganje: Britanac kroz šalu otkrio tajnu životne forme

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović sutra se vraća u akciju borbom protiv Davea Allena u Doncasteru. 'El Animal' je dugo bio bez meča, još otkako je pobijedio Davida Adeleyea u kolovozu prošle godine. Ovo je za njega povratnička borba protiv boksača koji u nju ulazi kao potpuni autsajder i gotovo mu nitko ne daje šanse protiv jednog od najboljih teškaša svijeta.

Borci su danas odradili i službeno vaganje uoči same borbe. Hrgoviću je vaga pokazala 112.67 kilograma što je tri kilograma više nego što je imao u borbi protiv Adeleyea. Allen je s druge strane u impresivnoj formi, možda i najboljoj u karijeri. Njemu je vaga pokazala 112.85 kilograma što je za čak deset kilograma manje nego što je imao u svojoj posljednjoj borbi u veljači.

Ova borba promovira se kao susret 'Davida i Golijata' aludirajući na veliku razliku u renkingu i prestižu kod boraca. Hrgović je na konferenciji za medije zadržao stoicizam koji se i očekuje od velikog favorita:

- Sve ćemo vidjeti sutra. Idemo na posao. Spreman sam i jedva čekam borbu. Nije me briga što su navijači protiv mene, u ringu ćemo biti samo on i ja. Da se skupi i milijun ljudi, neće mu moći pomoći. Idemo na posao! - poručio je.

Allen je s druge strane bio puno opušteniji pa je tako prvo objasnio kako se doveo u tako dobru formu:

- Jeo sam manje čokolade i slatkiša. Puno sam se žrtvovao, ali ne mogu se žaliti. Boksam kako bih zaradio za život, a ljudi ovdje svakodnevno se žrtvuju. Ja živim svoj san. Boksat ću pred 10 tisuća ljudi u Doncasteru protiv jednog od najboljih teškaša. To je također moj san i jako sam sretan čovjek - rekao je pa se osvrnuo na Hrgovića:

- On je sjajan borac, ali ne bojim ga se. Cijeli tjedan priča da ga ne želim pogledati i da sam uplašen, ali mene on ne zanima. Sutra nas čeka meč. Na papiru ja ne bih ni trebao biti u ringu s njim, ali sutra ćemo u Doncasteru imati posebnu večer i jedno od najvećih iznenađenja u povijesti britanskog boksa.