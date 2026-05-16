SJAJNA SARA

Hrvatska borkinja osvojila pojas u jednoj od najvećih europskih organizacija i ispisala povijest

Zagreb: MMA borkinja Sara Luzar Smajić
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.05.2026.
u 23:38

Shavtivši kako gubi u rundama i kako na nogama ne može parirati Hrvatici, Poljakinja se u četvrtoj rundi odlučila na rušenje te pokušala ugušiti Smajić

Sara Luzar Samjić prva je inauguralna prvakinja KSW-a u bantam kategoriji. Sjajna hrvatska MMA borkinja nakon pet rundi jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedila je domaću predstavnicu Wiktoriju Czyzewsku i postala prva prvakinja poljske organizacije još od 2018.

Prva runda odvila se gotovo kompletno na nogama gdje se Luzar Smajić puno bolje snašla u boksačkim izmjenama i nanijela puno štete licu poljske borkinje. Poljakinja je u drugoj rundi postala puno aktivnija i pokušala udarcima nogama usporriti Luza Smajić, ali hrvatska predstavnica ostala je fokusirana, dobro se branila i iz kontranapada ugrožavala Poljakinju. 

Ista priča nastavila se u trećoj rundi - Czyzewska je srljala naprijed, a Luzar Smajić ju kažnjavala kontrama. Shavtivši kako gubi u rundama i kako na nogama ne može parirati Hrvatici, Poljakinja se u četvrtoj rundi odlučila na rušenje te pokušala ugušiti Smajić. Naša predstavnica se ipak uspjela obraniti i ustati, ali primila je težak udarac na kraju runde.

U petoj i posljednjoj rundi, Czyzewska je ponovno napala i pritisnula Luzar Smajić na žicu, no zbog nedovoljne aktivnosti sudac ih je razdvojio. Do kraja je Poljakinja krenula u još jedan pokušaj rušenja, ali Sara je to obranila i na kraju zasluženo kući odnijela pojas bantam kategorije.
