ŽESTOKO SUČELJAVANJE

VIDEO Hrvatska borkinja odradila vatreno sučeljavanje uoči povijesnog meča za titulu

Zagreb: MMA borkinja Sara Luzar Smajić
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.05.2026.
u 22:26

Luzar Smajić danas slavi 31. rođendan, a najavila je kako si sutra planira pokloniti upravo KSW-ov pojas te kako je došlo vrijeme da poljska organizacija ponovno ima prvakinju

Hrvatska MMA borkinja Sara Luzar Smajić u subotu se bori za titulu prvakinje KSW-a, jedne od najvećih europskih promocija, u bantam kategoriji. Njena protivnica bit će domaća predstavnica, Poljakinja Wiktoria Czyżewska. Dvije borkinje danas su odradile ceremonijalno vaganje nakon što su obje prošle službenu vagu.

Gornja granica bantam kaetgorije je 61.2 kilograma, a obje borkinje su zadovoljile uvjete. Nakon ceremonijalnog vaganja uslijedilo je i sučeljavanje dvaju suparnica koje je prošlo u prilično užarenoj atmosferi. Czyżewska se odmah unijela u lice Hrvatici, a intervenirati je moralo i osiguranje kako bi ih razdvojilo.

Luzar Smajić danas slavi 31. rođendan, a najavila je kako si sutra planira pokloniti upravo KSW-ov pojas te kako je došlo vrijeme da poljska organizacija ponovno ima prvakinju:

- Da, bilo je vrijeme, a vrijeme je i da si poklonim najbolji mogući rođendanski poklon - rekla je Sara, a Poljakinja joj je odgovorila: "Već si dobila tortu. To će ti biti posljednji poklon".


Ova borba je ujedno i povijesna za KSW koji nema prvakinju još od 2018. kada je Ariane Lipski napustila pojas muha kategorije kako bi prešla u UFC.
