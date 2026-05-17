Ante Delija u Beogradu traži provratak na povratničke staze: Borit će se protiv velike zvijezde

Ponajbolji hrvatski MMA borac u teškoj kategoriji Ante Delija trebao bi se vratiti borbama na UFC Fight Nightu koji će se organizirati u beogradskoj areni prvog kolovoza. Nakon dva uzastopna poraza, 'Hodajuća Nevolja' pokušat će se vratiti pobjedama, no to mu neće biti nimalo lako. Iako još nije potvrđeno da će se Delija boriti u Beogradu ni tko će biti njegov protivnik, srpski Telegraf piše da bi to trebao biti Johnny Walker.

Iskusni Brazilac dugogodišnji je UFC-ov borac, no do sada je nastupao u poluteškoj kategoriji. Borba protiv Delije trebao bi biti njegov debi u kraljevskoj kategoriji. U poluteškoj je u UFC-u odradio 16 borbi uz učinak od devet pobjeda, šest poraza i jednim 'no contestom'. Ukupno u karijeri ima omjer od 22 pobjede, deset poraza i jednog 'no contesta' protiv bivšeg prvaka Magomeda Ankalaeva.

Delija u karijeri ima 26 pobjeda i osam poraza te je godinama u samom vrhu teške katgeorije. Bivši PFL-ov prvak u jesen prošle godine preošao je pod okrilje najveće svjetske organizacije. Debitirao je senzacionalnim nokautom u prvoj rundi priredbe u Parizu protiv Marcina Tybure, no nakon toga upisao je dva poraza. Prvo je kontroverzno izgubio od Walda Cortesa-Acoste nakon što se činilo da je sudac prekinuo meč u korist Delije, a potom je bolji do njega bio Sergej Spivak sudačkom odlukom.

Delija bi teoretski u toj borbi trebao biti favorit, ali ni Walker sigurno nije bez svojih šansi. Prije bilo kakvih prognoza, treba pričekati da se meč i službeno potvrdi.