VIDEO Engleski navijač provocirao Hrgovića pa nakon toga odmah zašutio, ljudi su ga ismijavali

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović glatko je pobijedio Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u engleskom gradu Doncasteru. Kut domaćeg borca bacio je ručnik i tako spriječio da ga Hrgović brutalno prebije. Hrvatski boksač dominantno je došao do 20. pobjede u karijeri, treće zaredom i čak 15. nokautom.

Allen je inače lokalni heroj iz Doncastera, domaći dečko i zbog toga je publika navijala za njega, dok su prema Hrgoviću imali male provokacije. Snimka jedne takve provokacije pojavila se na društvenim mrežama.

Kada je Hrgović ulazio na stadion prije meča, navijač Davea Allena mu je nešto dobacio. Hrvatski teškaš ga je na to samo pogledao, a Englez je odmah ušutio jer je shvatio da nema šale s našim borcem.

Zatim je kamera pokazla kako prijatelji ismijavaju provokatora jer je zašutio čim je Hrgović podigao pogled prema njemu. Engleski navijač prihvatio je šalu na svoj račun pa glumio da zauzima gard i rekao 'Bio sam spreman!'