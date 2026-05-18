OSRAMOTIO SE

VIDEO Engleski navijač provocirao Hrgovića pa nakon toga odmah zašutio, ljudi su ga ismijavali

18.05.2026.
u 09:45

Allen je inače lokalni heroj iz Doncastera, domaći dečko i zbog toga je publika navijala za njega, dok su prema Hrgoviću imali male provokacije. Snimka jedne takve provokacije pojavila se na društvenim mrežama

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović glatko je pobijedio Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u engleskom gradu Doncasteru. Kut domaćeg borca bacio je ručnik i tako spriječio da ga Hrgović brutalno prebije. Hrvatski boksač dominantno je došao do 20. pobjede u karijeri, treće zaredom i čak 15. nokautom.

Allen je inače lokalni heroj iz Doncastera, domaći dečko i zbog toga je publika navijala za njega, dok su prema Hrgoviću imali male provokacije. Snimka jedne takve provokacije pojavila se na društvenim mrežama.

Kada je Hrgović ulazio na stadion prije meča, navijač Davea Allena mu je nešto dobacio. Hrvatski teškaš ga je na to samo pogledao, a Englez je odmah ušutio jer je shvatio da nema šale s našim borcem. 

Zatim je kamera pokazla kako prijatelji ismijavaju provokatora jer je zašutio čim je Hrgović podigao pogled prema njemu. Engleski navijač prihvatio je šalu na svoj račun pa glumio da zauzima gard i rekao 'Bio sam spreman!'

Filip Hrgovi? pobijedio Davida Allena u Doncasteru
Nakon jubilarne 20. pobjede

Hrgović: Kao Hrvat nemam prostora birati, a trener Abel me uoči meča povrijedio s ljudske strane

– Znam da je to izgledalo lagano, no nije bilo jednostavno jer sam bio pod velikim pritiskom. U statusnom smislu imao sam puno toga izgubiti, a on ništa. Imao sam psihički težak pripremni kamp i nije bilo jednostavno ići na čovjeka, i to pred njegovom publikom, koji nema što izgubiti. Iskreno, nisam mislio da ću tako rano završiti jer u tome nisu uspjeli ni Ortiz, Whyte, Yoka, Price. Mahmudov...

