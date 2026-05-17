TEŠKI RAT

Hrvatski borac u nekoliko navrata bio uzdrman, ali na kraju je došao do prve pobjede u UFC-u

THE CANADIAN PRESS 2025-05-10
Graham Hughes/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Karlo Koret
17.05.2026.
u 08:19

Na samom početku borbe puno se bolje snalazio na nogama i pogađao Torresa udarcima, ali kada je borba preselila na parter našao se u nevolji

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan stigao je do prve pobjede pod okriljem najveće svjetske MMA organizacije, UFC-a. On je u Las Vegasu jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedo Georgea Tuca Torressa. Erslan je gotovo izgubio u prvoj rundi, ali kasnije je preuzeo kontrolu nad borbom i sigurno slavio.

Na samom početku borbe puno se bolje snalazio na nogama i pogađao Torresa udarcima, ali kada je borba preselila na parter našao se u nevolji. Torres mu je uhvatio giljotinu i činilo se da bi mogao ugušiti Erslana, ali Hrvat se uspio izvući te se borba nastavila na nogama. Na samom kraju runde Erslan je bio uzdrman od jednog udarca, ali nastavio se boriti.

Druga i treća runda prošle su u znaku potpune dominacije hrvatskog borca. U drugoj dionici prvo je pogađao Torresa prednjim direktima prije nego ga je srušio i uzeo gornju poziciju na parteru. Borba je ostala na podu do kraja runde, a Erslan je 'ground and poundom' držao Torresa u teškoj situaciji.

U trećoj i posljednjoj rundi Erslan je dva puta rušio engleskog borca. Iako nije zadavao previše udaraca, bio je dovoljno aktivan da ih sudac ne podigne. Na kraju je uvjerljivo slavio, sva tri suca ocijenila su borbu 29-28 u njegovu korist.
pobjeda UFC Ivan Erslan

