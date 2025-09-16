Prije dva dana izabran je u Skupštinu Dinama, sada je podnio ostavku: 'Osjećam veliki sram'

Prije dva dana održani su povijesni izbori za skupštinu GNK Dinamo. Od ukupno 28.215 članova s pravom glasa glasovalo je 7.512 članova, odnosno 26.62 posto, objavio je zagrebački klub na svojoj web stranici. Jedina lista Dinamovo proljeće, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, dobila je ukupno 6.677 glasova, odnosno 98.79 posto od verificiranih glasova, te je preuzela upravljanje klubom.

Bili su ovo prvi demokratski izbori u Dinamu, a već dva dana nakon izbora stigla je prva ostavka. Podnio ju je Matej Pavlić, jedan od petorice povjerenika izabranih u Skupštinu.

- Dragi moji Dinamovci!

Ovim putem želim se svima ispričati koji ste mi dali povjerenje svojim glasom na izborima ove subote i svim navijačima našeg Dinama. Nažalost današnjim danom morao sam podnijeti ostavku za koju sam isključivo ja kriv.

Kod predaje potrebne dokumentacije za kandidaturu ishodio sam sve potrebno, kao i da se ne vodi protiv mene nikakav kazneni postupak. Zatim sam potpisao izjavu a nisam uočio da mora kandidat biti tri godine bez prekršaja u sportu.

Danas sam tu izjavu opet dobio da potpišem i bolje čitajući uočio tu stavku. Nisam ništa htio potpisati kako ne bi narušio reputaciju našeg Dinama i izazvao bilo kakvu štetu našem klubu.

Nažalost imam prekršaj koji se dogodio prije dvije i pol godine, igralo se zadnje kolo na Maksimiru gdje smo u onoj turbulentnoj sezoni postali prvaci te u zanosu emocija i sreće ušao sam pa ‘ajmo reći u teren, ali nisam do terena stigao jer su me tamo redari zadržali te sam predan policijskim službenicima.

Nema izgovara, kriv sam! Ali najviše mi je žao kaj sam iznevjerio svoju obitelj, Vas koji ste glasali za mene, a i cijelu našu plavu obitelj. Ovim putem ispričavam se svakome od Vas, ispričavam se našem Dinamu i svima koji vole Dinamo. Osjećam veliki sram jer sam iznevjerio i vas i sebe. Sa suzom u oko svakoga od Vas molim za oprost! - objavio je Pavlić.