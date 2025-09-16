Evo kako će izgledati novi Maksimir! Procurilo još detalja, poznato i koliko će koštati

Priča koja se desetljećima provlačila kroz javni prostor, postavši simbol neispunjenih obećanja, napokon dobiva svoj epilog. Službeni sporazum o rušenju postojećeg i izgradnji novog stadiona u Maksimiru, potpisan između Vlade, Grada Zagreba, Hrvatskog nogometnog saveza i GNK Dinamo, označio je početak nove ere za hrvatski sport. Projekt vrijedan 175 milijuna eura, koji će Vlada i Grad financirati u jednakim omjerima, trebao bi biti dovršen krajem 2029. ili početkom 2030. godine. S kapacitetom od 35.000 sjedećih mjesta i zadovoljavanjem najviših standarda UEFA-e i FIFA-e, novi Maksimir zamišljen je kao arhitektonski simbol Zagreba i ponos nacionalnog nogometa, baš kao i obnovljeni Poljud u Splitu, koji je također proglašen stadionom od nacionalne važnosti. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je ulaganje u stadion, kao dio dvomilijarderske obnove grada nakon potresa, potpuno racionalan potez koji hrvatski narod očekuje.

Zahvaljujući detaljima koje je u podcastu Zona Dinamo iznio član Nadzornog odbora i Odbora za stadion Ivan Nauković, javnost je prvi put dobila jasan uvid u viziju budućeg doma plavih. Stadion će biti dvoetažan, s nešto većom donjom tribinom kako se gornja ne bi morala otvarati za utakmice s manjim brojem gledatelja. Između dvije etaže zapadne tribine protezat će se luksuzni skyboxovi, njih oko 900, što je Nauković opisao kao "elegantnije rješenje" od smještanja loža na sam vrh tribine. Uz njih, na zapadu će biti i oko 2500 poslovnih (business) mjesta s izravnim izlaskom na tribinu i pristupom pratećim restoranima. Na toj, glavnoj tribini bit će smještene i natjecateljske svlačionice, prostorije za UEFA-u, golemi klupski muzej te veliki fan shop. Južni dio stadiona rezerviran je za urede klupske uprave, a predviđeno je da će neke prostorije, poput ureda predsjednika ili Plavog salona, imati izravan pogled na travnjak.

Potpuna novost odnosi se na istočnu i sjevernu tribinu. Cijeli istočni dio stadiona bit će funkcionalno odvojen, s posebnim ulazom i izlazom, te će služiti kao baza za prvu momčad. Tamo će biti smješten hotel za igrače, ambulanta i pomoćni tereni, čime se osigurava da momčad može boraviti u karanteni neometano, čak i dok se na glavnom terenu odigrava utakmica reprezentacije. Sjeverna tribina, tradicionalno namijenjena najvatrenijim navijačima, bit će izvedena u jednoj razini kako bi se osigurala što bolja atmosfera. U njezinoj utrobi nalazit će se sadržaji posvećeni članovima i zajednici: prostorije za navijače, velika teretana za članove kluba te jedinstveni coworking prostor. Kako je pojasnio Nauković, to je mjesto gdje možete doći s laptopom, spojiti se na internet i raditi uz opuštajući pogled na maksimirsku šumu.

Jedno od ključnih pitanja bilo je ono o komercijalizaciji i upravljanju. Nauković je pojasnio da se odustalo od ideje da stadion bude "nakrcan kao šoping centar" jer Vlada i Grad Zagreb financiraju sportski objekt, a ne komercijalni centar kojim bi klub upravljao i dodatno zarađivao. Stoga će komercijalni sadržaji biti ograničeni na muzej, fan shop i nekoliko ugostiteljskih objekata. Ipak, postignut je načelni dogovor da Dinamo preuzme upravljanje stadionom. To znači da će klub snositi sve troškove održavanja, ali će zauzvrat svi prihodi od prodaje ulaznica, skyboxova i komercijalnih sadržaja ići izravno u klupsku blagajnu. Ovakav model otvara i mogućnost prodaje imena stadiona, ako se pojavi adekvatna ponuda, što bi predstavljalo značajan izvor prihoda za budućnost kluba i jamstvo da će stadion ostati u besprijekornom stanju za buduće generacije.

Cijeli proces započet će nakon što se dovrši obnova stadiona u Kranjčevićevoj ulici, planirana za 2026. godinu, kamo će se Dinamo privremeno preseliti. Nakon toga slijedi rušenje postojećeg Maksimira i početak gradnje. Uskoro se očekuje raspisivanje međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, a interes je, prema prvim informacijama, ogroman. Iako klub neće imati svog predstavnika u žiriju, sve želje koje je Dinamo iznio, poput dvoetažne strukture, ugrađene su u programske smjernice natječaja. Prema Naukovićevim procjenama, prve vizualizacije novog stadiona mogle bi biti dostupne javnosti već u veljači ili ožujku 2026. godine. Unatoč povijesti neuspjelih projekata, ovaj put vlada ogroman optimizam, jer iza njega čvrsto stoje i gradonačelnik i premijer, a i klima u samom klubu, nakon demokratskih izbora, potpuno je drukčija.

Projekt stadiona dio je i šireg urbanističkog plana koji obuhvaća 32 hektara, uključujući atletske sadržaje, bazen i parkirališne garaže s ukupno 2300 mjesta. Istodobno s ovim projektom, klub radi na razvoju vlastitog trening-kampa na području Borongaja, što je ključno za budućnost omladinske škole koja će se morati iseliti iz Maksimira tijekom radova. Cijeli klub, od prve momčadi do zaposlenika u uredima, morat će se privremeno preseliti na druge lokacije. Bit će to izazovne tri godine, kako kaže Nauković, ali žrtva koju je lakše podnijeti kada znate da je krajnji rezultat jedan od najmodernijih stadiona u ovom dijelu Europe, prava svjetska ljepotica u srcu Maksimira.